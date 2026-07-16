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TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, yoğun katılımla gerçeklestirildi.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi
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TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, yoğun katılımla gerçeklestirildi.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Programa Çekmeköy Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, șehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaș katıldı.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

TUBİKAD da programda yer alarak 15 Temmuz șehitlerini rahmet ve minnetle andı.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Programda, TUBİKAD tarafından hazırlanan Bayburt'un yöresel lezzeti açma keteler, şerbet ile birlikte şehitlerin hayrına protokol ve katılımcılara şerbet ile ikram edildi...

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Anma programında, 15 Temmuz hain darbe girișiminde hayatını kaybeden șehitler için dualar edilirken, gazilerin fedakârlıkları bir kez daha vurgulandı.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları vererek demokrasinin önemine dikkat çekti.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Programda, aziz şehitlerin isminin bulunduğu anıta karanfiller bırakıldı.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak ve millî birlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

TÜBİKAD, Şehit Aileleleri Ve Gazilerle 15 Temmuz Anma Programında Bir Araya Geldi

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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