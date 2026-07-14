Pendik'te Çocuklar İçin Yaz Etkinliği Programıyla Eğlenceye Doyacak
Pendik Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Açık Hava Çocuk Etkinlikleri” Pendik Korusu’ndaki ilk programıyla başladı.
Ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte çocuklar; bilim gösterileri, illüzyon ve jonglör performansları, yüz boyama, palyaço gösterileri ile keyifli vakit geçirdi. Bir ay boyunca devam edecek organizasyon kapsamında ilçedeki çocuklar her gün farklı bir mahallede eğlendirici ve öğretici aktivitelerle buluşacak.
14 Temmuz 2026, Salı - 11:01
Pendik Belediyesinin her yıl düzenlediği Açık Hava Çocuk Etkinlikleri, bu yıl da birbirinden eğlenceli aktivitelerle çocukları bir araya getiriyor. Etkinliklerin ilk programı, Pendik Korusu’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçlayan etkinliklerde aileler de çocuklarına eşlik etti.
Program kapsamında çocuklar, eğlenceli bilim gösterileri, illüzyon ve jonglör gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Alanda kurulan farklı etkinlik noktalarında yüz boyama ve palyaço gösterileri de gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden programda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Her gün farklı mahallede gerçekleşecek
Bir ay boyunca devam edecek Açık Hava Çocuk Etkinlikleri kapsamında her gün farklı bir mahallede çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlenecek. Program takvimi ve etkinliklerin gerçekleştirileceği mahallelere ilişkin güncel bilgiler, Pendik Belediyesinin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
Açık Hava Çocuk Etkinlikleri Takvimi
06 Temmuz Pazartesi: Ertuğrulgazi Mahallesi – Ercan Görür İlkokulu
07 Temmuz Salı: Çamlık Mahallesi – Çamlık İlkokulu
08 Temmuz Çarşamba: Şeyhli Mahallesi – Mahir İz İlkokulu
09 Temmuz Perşembe: Sülüntepe Mahallesi – Şeyhli Ortaokulu
10 Temmuz Cuma: Ramazanoğlu Mahallesi – Kazım Karabekir Ortaokulu
11 Temmuz Cumartesi: Fevzi Çakmak Mahallesi – Pendik Millet Bahçesi
13 Temmuz Pazartesi: Güllübağlar Mahallesi – Nurullah Genç İlkokulu
14 Temmuz Salı: Esenler Mahallesi – Şemsi Tebrizi İmam Hatip Ortaokulu
16 Temmuz Perşembe: Çamçeşme Mahallesi – Ahmet Yesevi İlkokulu
17 Temmuz Cuma: Kavakpınar Mahallesi – Yayalar Ortaokulu
18 Temmuz Cumartesi: Kurtköy Mahallesi – Kurtköy Kültür Sokağı
20 Temmuz Pazartesi: Velibaba Mahallesi – Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
21 Temmuz Salı: Dumlupınar Mahallesi – Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
22 Temmuz Çarşamba: Çınardere Mahallesi – Faruk Demirbağ Ortaokulu
23 Temmuz Perşembe: Bahçelievler Mahallesi – Abdurrahmangazi İlkokulu
24 Temmuz Cuma: Sapanbağları Mahallesi – Atatürk Ortaokulu
25 Temmuz Cumartesi: Batı Mahallesi – Pendik Sahil Meydanı
27 Temmuz Pazartesi: Kaynarca Mahallesi – Tevfik İleri İlkokulu
28 Temmuz Salı: Esenyalı Mahallesi – Abdullah Acar Ortaokulu
29 Temmuz Çarşamba: Orhangazi Mahallesi – Şehit Yalçın Aran Ortaokulu
30 Temmuz Perşembe: Fatih Mahallesi – Millî Eğitim Vakfı İlkokulu
31 Temmuz Cuma: Ahmet Yesevi Mahallesi – Ergenekon Ortaokulu