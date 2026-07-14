Pendik'te Çocuklar İçin Yaz Etkinliği Programıyla Eğlenceye Doyacak

Ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte çocuklar; bilim gösterileri, illüzyon ve jonglör performansları, yüz boyama, palyaço gösterileri ile keyifli vakit geçirdi. Bir ay boyunca devam edecek organizasyon kapsamında ilçedeki çocuklar her gün farklı bir mahallede eğlendirici ve öğretici aktivitelerle buluşacak.

14 Temmuz 2026, Salı - 11:01

Pendik Belediyesinin her yıl düzenlediği Açık Hava Çocuk Etkinlikleri, bu yıl da birbirinden eğlenceli aktivitelerle çocukları bir araya getiriyor. Etkinliklerin ilk programı, Pendik Korusu’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçlayan etkinliklerde aileler de çocuklarına eşlik etti.

Program kapsamında çocuklar, eğlenceli bilim gösterileri, illüzyon ve jonglör gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Alanda kurulan farklı etkinlik noktalarında yüz boyama ve palyaço gösterileri de gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden programda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Her gün farklı mahallede gerçekleşecek

Bir ay boyunca devam edecek Açık Hava Çocuk Etkinlikleri kapsamında her gün farklı bir mahallede çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlenecek. Program takvimi ve etkinliklerin gerçekleştirileceği mahallelere ilişkin güncel bilgiler, Pendik Belediyesinin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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Açık Hava Çocuk Etkinlikleri Takvimi

06 Temmuz Pazartesi: Ertuğrulgazi Mahallesi – Ercan Görür İlkokulu

07 Temmuz Salı: Çamlık Mahallesi – Çamlık İlkokulu

08 Temmuz Çarşamba: Şeyhli Mahallesi – Mahir İz İlkokulu

09 Temmuz Perşembe: Sülüntepe Mahallesi – Şeyhli Ortaokulu

10 Temmuz Cuma: Ramazanoğlu Mahallesi – Kazım Karabekir Ortaokulu

11 Temmuz Cumartesi: Fevzi Çakmak Mahallesi – Pendik Millet Bahçesi

13 Temmuz Pazartesi: Güllübağlar Mahallesi – Nurullah Genç İlkokulu

14 Temmuz Salı: Esenler Mahallesi – Şemsi Tebrizi İmam Hatip Ortaokulu

16 Temmuz Perşembe: Çamçeşme Mahallesi – Ahmet Yesevi İlkokulu

17 Temmuz Cuma: Kavakpınar Mahallesi – Yayalar Ortaokulu

18 Temmuz Cumartesi: Kurtköy Mahallesi – Kurtköy Kültür Sokağı

20 Temmuz Pazartesi: Velibaba Mahallesi – Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

21 Temmuz Salı: Dumlupınar Mahallesi – Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

22 Temmuz Çarşamba: Çınardere Mahallesi – Faruk Demirbağ Ortaokulu

23 Temmuz Perşembe: Bahçelievler Mahallesi – Abdurrahmangazi İlkokulu

24 Temmuz Cuma: Sapanbağları Mahallesi – Atatürk Ortaokulu

25 Temmuz Cumartesi: Batı Mahallesi – Pendik Sahil Meydanı

27 Temmuz Pazartesi: Kaynarca Mahallesi – Tevfik İleri İlkokulu

28 Temmuz Salı: Esenyalı Mahallesi – Abdullah Acar Ortaokulu

29 Temmuz Çarşamba: Orhangazi Mahallesi – Şehit Yalçın Aran Ortaokulu

30 Temmuz Perşembe: Fatih Mahallesi – Millî Eğitim Vakfı İlkokulu

31 Temmuz Cuma: Ahmet Yesevi Mahallesi – Ergenekon Ortaokulu