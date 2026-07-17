Türk futbolunda şok gelişme: Kulüp yöneticilerine şike ve bahis operasyonu

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik İstanbul merkezli büyük bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 19 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadeleye yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın detaylarını paylaştı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması gerektiğinin altını çizen Gürlek, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsediklerini ifade etti.

"SAHADA VERİLEN MÜCADELE ŞAİBE GÖLGESİNDE KALMAYACAK"

Soruşturmanın hukuki çerçevesine ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda önemli tespitlere ulaşıldığını aktardı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri birlikte değerlendirildi.

Haberin Devamı

ALTI YILLIK VERİLER VE MASAK ANALİZLERİ MASAYA YATIRILDI

Yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edildiğini belirten Gürlek, bu kapsamda belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Sürecin hassasiyetle yönetildiğini ifade eden Bakan Gürlek, açıklamasına şöyle devam etti:

"TEMİZ FUTBOLUN TESİSİ İÇİN ADLİ SÜREÇLER TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

"Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan tüm kamu çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTerdogan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması;…

— Akın Gürlek (@abakingurlek) July 17, 2026

İran'dan Kuveyt ABD üslerine ağır derbe: Gece boyu bomba yağdırdı!

BaBaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltında: İşte sebebi...

Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Tüm mal varlıklarına el konuldu