Gözaltına alınan Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy'un ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Sıla Gençoğlu ile İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 12 ünlü şüpheli gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın bulunduğu 12 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

12 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘nca yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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GÖZALTINDAKİ ÜNLÜLERDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 25 İSİM

1-Sıla Gençoğlu (Gözaltında)2-İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)3-Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)4-Ateş İnce (Gözaltında)5-Öner Faruk IŞIK (Gözaltında)6-Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)7-Aybüke Albere (Gözaltında)8-Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)9-İrem Haznedar (Gözaltında)10-Orhan Yıldız (Gözaltında)11-Burak Çelik12-Volkan Büyükhanlı13-Büşra Tatar14-Cenk Çöteli15-Feyza Cihan16-Asude Mercan17-H.Eylem İpek Şafak18-Gökhan Şafak19-Ümit Aslan20-Buğra Balkaya21-Akın Altan22-Oğuz Alp Güler23-Kübra Altay24-Hilal Zeynep Hedbe25-Melis Selçukoğlu

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