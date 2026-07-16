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Pendik “İrade bizim, zafer bizim” sloganlarıyla coştu

Pendik Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle Gazipaşa Meydanı’nda program düzenledi. Pendik Kaymakamlığı işbirliğiyle hazırlanan etkinliğe binlerce Pendikli katıldı.

Pendik “İrade bizim, zafer bizim” sloganlarıyla coştu
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Pendik “İrade bizim, zafer bizim” sloganlarıyla coştu!

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Anma Programı Gerçekleşti

Pendik Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle Gazipaşa Meydanı’nda program düzenledi. Pendik Kaymakamlığı işbirliğiyle hazırlanan etkinliğe binlerce Pendikli katıldı.

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Program kapsamında 15 Temmuz sergisinin açılışı, bayrak yürüyüşü ve anma programı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı olarak ekrana yansıtıldı. Şehitler için dualar edildi. Sanatçı Fatih Demir ise sevilen ezgilerini deneyimli orkestrasıyla seslendirerek alandaki coşkuyu artırdı.

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“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı, Gazipaşa Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Pendik Belediyesi ve Pendik Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen anma programı kapsamında Pendikliler ellerindeki Türk bayraklarıyla hain darbe girişimini bir kez daha lanetledi, 15 Temmuz’da şehit olanlar için ise dualar etti.

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“İrade bizim, zafer bizim” sloganıyla Bayrak yürüyüşü yaptılar

Etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde düzenlenen 15 Temmuz Sergisi’nin açılışıyla başladı. Sergide, 15 Temmuz gecesi yaşananlar bir kez daha fotoğraflarla gözler önüne serildi. Sergi açılışı sonrası ise bayrak yürüyüşüne geçildi. Binlerce Pendikli “İrade bizim, zafer bizim” sloganıyla bayrak yürüyüşü yaptı.

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Fatih Demir sevilen ezgilerini deneyimli orkestrasıyla seslendirdi

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT’deki konuşması canlı olarak ekrana yansıtıldı. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı Fatih Demir konseriyle sona erdi. Sanatçı, sevilen ezgilerini deneyimli orkestrasıyla seslendirerek alandaki coşkuyu artırdı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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