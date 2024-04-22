Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerinde Belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl hiç vakit geçirmeden kolları vatandaşların ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak için, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor

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Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor

Tuzla Belediyesi, Altyapı Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Bu kapsamda, Demokrasi Caddesi Orhanlı Köprüsü üzerinde özellikle akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak adına Anadolu Mahallesi Gülbahar Sokakta bulunan işgaller Tuzla Belediyesi tarafından kaldırılarak Kuzey yan yola bağlanan yeni alternatif yol vatandaşların kullanımına kazandırılıyor.

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AV. EREN ALİ BİNGÖL BAŞKANLIĞINDAKİ TUZLA BELEDİYESİ HİZMETLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İlçenin hem yerleşim hem de ticaret alanlarını kapsayan altyapı çalışmaları, Tuzla’da yaşayan ve çalışan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Mevsim fark etmeksizin yürütülen altyapı çalışmaları, ilçenin yaşam kalitesini ve huzurunu artırmanın yanı sıra, Tuzla’yı oluşabilecek her türlü soruna karşı da hazır hale getiriyor.

Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor

DEMOKRASİ CADDESİ’NDEN OTOBAN KUZEY YAN YOLA BAĞLANILACAK

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yol bakım ve onarım programına alınmış olan Anadolu Mahallesi Demokrasi Caddesi’nden otoban kuzey yan yola bağlantısı olan imarlı Gülbahar Sokağın açılması için gereken çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki gerekli işgaller kaldırarak yapılan zemin iyileştirme ve silindiraj çalışmalarının ardından yol trafiğe açılacak. Ayrıca Tuzla’nın dört bir yanında devam ettirilen tretuvar çalışmaları da ilçedeki caddelerin düzenlenmesine ön ayak oluyor. Hız kesmeden devam eden tretuvar çalışmalarının son durağı İçmeler Orhangazi Caddesi oldu. Cadde, yeni görüntüsü ile vatandaşlardan da tam not aldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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