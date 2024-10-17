Tuzla Belediyesi 2025 yılı bütçesini onayladı

Tuzla Belediye Meclisi, 2025 yılı bütçesini 5 milyar 950 milyon lira olarak onayladı. Bütçenin insana ve haneye yatırım yaptığını belirten Başkan Ali Eren Bingöl, “Geçmiş dönemin bütçesinin bir kısmı tek başına Tuzlalılara özgülenmemiş. Tuzlalılar kendi bütçelerini haberleri bile olmadan birçok kurum, kuruluşla paylaşmışlar” dedi.

Tuzla Belediye Meclisi toplantısı, Meclis Başkanvekili Ülkü Sakalar yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, görevdeki 6 aylık süreçte yürüttükleri çalışmalar ve 2025 bütçesiyle ilgili sunum yaptı. Hazırladıkları bütçeyle insana ve haneye yatırım yaptıklarını ifade eden Eren Ali Bingöl, Tuzla'nın kaynaklarını Tuzlalılara harcayacaklarını söyledi.

Geliştirilen proje ve hedefler doğrultusunda Tuzla'nın daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve sosyal bir kent olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Eren Ali Bingöl, "Belirlediğimiz stratejik hedeflere erişebilmek, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için kapsamlı, iyi çalışılmış bir bütçe hazırladık. Projelerimizle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak, geleceğe umutla yürüyen bir Tuzla'yı el birliğiyle inşa edeceğiz" dedi.

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Tuzla Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant, bütçe ve stratejik plana ilişkin eleştirilerde bulundu.

“ADAYINIZIN PANKARTINI, BİLLBOARDINI TUZLALILARIN PARASINDAN ÖDEMİŞSİNİZ”

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise yapılan eleştirilere önceki dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerle cevap verdi.

Geçmiş dönemde Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün AK Parti Belediye Başkan Adayına harcadığı paranın 25 milyon olduğunu kaydeden Başkan Eren Ali Bingöl, “Birçok siyasi parti seçim kampanyasını kendi cebinden yaparken siz Tuzlalıların parasıyla yapmışsınız. Adayınızın pankartını, billboardını Tuzlalıların parasından ödemişsiniz. Tuzlalıların parasının, bir siyasi partinin belediye başkan adayının kampanyasına değil Tuzlalılara harcanması lazım” şeklinde konuştu.

“MİLLET ARTIK KARARINI VERMİŞ VE SİZ HAKEDİŞ ÖDEMESİ YAPIYORSUNUZ”

Görevi devraldıktan sonra herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için banka kayıtlarına baktıklarını söyleyen Eren Ali Bingöl, “4 Nisan’da hakediş ödemesi yapılmış. Millet artık kararını vermiş ve siz hakediş ödemesi yapıyorsunuz. Bunu da seçerek, en sevdiklerinize yapıyorsunuz. Bu nasıl bir hakkaniyettir” dedi.

Bütçe raporlarında yer alan bilgilere göre, Tuzla Belediyesinin gelir bütçesi 5 milyar 700 milyon lira olarak hesaplanırken, gider bütçesi 5 milyar 950 milyon lira olarak belirlendi. Net 250 milyon lira borçlanma ile de bütçe denkliği sağlandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.



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