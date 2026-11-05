Altın gaza bastı gidiyor! Bugün, 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD seçim sonuçları ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte yükselişe geçti. Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş, altın fiyatlarının son iki haftanın zirvesine ulaşmasını sağladı. Peki bu gün altın piyasasında son durum ne? 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Kasım 2026 Perşembe, güncel altın fiyatları...

1 6 Altın fiyatları, ABD seçim sonuçları ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte yükselişe geçti. Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş, altın fiyatlarının son iki haftanın zirvesine ulaşmasını sağladı. Bankacılık devi Citi, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının ons başına 4.500 dolara ulaşmasını öngörüyor. 2 6 ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği başarının ardından küresel piyasalarda hareketlilik sürerken, bu durum en sert etkisini değerli metallerde gösterdi. Doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte altın, son iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı 3 6 Perşembe gününe yaklaşık yüzde 2'lik bir artışla başlayan spot altın, sabah saatleri itibarıyla ons başına 4.140,83 dolara ulaştı. Yüzde 1,9 oranında değer kazanan precious metal, böylece 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın, çarşamba seansında kaydettiği yüzde 3,4'lük günlük sıçramayla da 19 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük artışına imza atmıştı. Uluslararası ons fiyatı ve dolar/TL kurunun ortak etkisiyle şekillenen iç piyasadaki gram altın fiyatları da yükselişten nasibini aldı. Aynı dakikalarda gram altın 6.654,09 TL seviyelerinde işlem gördü. 4 6 DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİNDEKİ GERİ ÇEKİLME ETKİLİ OLDU Seçim sonuçlarıyla birlikte belirsizlik ortamının azalması ve küresel hisse senetlerinin yükselmesi, dolar endeksinde hafif bir gerilemeye yol açtı. Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha avantajlı hale getirdi. Öte yandan, ABD'nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,87 seviyesine gerilerken, bu tablo altının 4.000 dolar eşiğinin üzerine tutunmasına zemin hazırladı. 5 6 DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ Citi ise yayımladığı raporda, yıl sonuna kadar altın için 3 aylık fiyat hedefini ons başına 4.500 dolar olarak açıkladı. 6 6 Piyasalarda şimdi gözler, Fed'in para politikasına yönelik ipuçları barındıran ve yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda.



