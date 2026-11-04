Güllü soruşturmasında olay gelişme: Oğlu Tuğberk'in yapay zeka aramaları deşifre oldu!

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni bir suç duyurusunda daha bulunuldu. Güllü'nün oğlunun yapay zeka aramaları ortaya çıkarken, Tuğberk Gülter delilleri yok etme veya karartma iddiasıyla suçlanıyor. İşte detaylar...

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Öyle ki, Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Gülter, “Kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar vermişti.

Bu gelişmelerin ardından şimdi de oklar Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e çevrildi.

OĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Güllü'nün ablasının avukatları, Gülter hakkında delilleri yok etme ve karartma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın haberine göre; suç duyurusunda Güllü'nün ölümünden önce evine taktırdığı güvenlik kameraları görüntülerine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kamera sistemine erişim yetkisi yalnızca Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter'de bulunuyordu. Ancak evdeki bazı kameraların çalışmadığı öne sürüldü.

Güllü'nün yatak odasının kapısında şifreli bir sistem bulunurken, şifrenin kimler tarafından bilindiği ve kullanıldığı da bilinmiyor.

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Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin hayatını kaybettiği gün eve girebilmek için komşusunun terasını kullandığı ve merdiven yardımıyla pencereye ulaştığı da soruşturma dosyasına giren detaylar arasında. Tuğberk, iddiaya ilişkin konuşarak, taziye başlayacağı için ve kapının şifresinin kendisinde bulunmadığından bu yöntemle eve girdiğini açıklamıştı.

Tuğberk'in açıklaması şu şekildeydi;

"Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik. Terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli bir cam düşün, iki camlı. İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre suç duyurusunda yer alan bir başka iddia ise evdeki güvenlik kameralarına ait... Tuğberk Yağız Gülter'in kamera kayıtlarının bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim ettiği öne sürüldü.

YAPAY ZEKA GEÇMİŞİ

Öte yandan Tuğberk'in yapay zeka sorgulamaları da ortaya çıktı. Yapay zeka soruları da dosyaya giren Tuğberk'in annesinin ölümünden sonra flash belleği teslim etmeden önce yapay zekaya bazı sorular sorduğu belirlendi.

İddiaya göre Gülter, "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde yapay zeka aramaları yaptı.

NİŞANLISININ SİNYALİ YALOVA'DAN

Suç duyurusunda telefon sinyallerine ilişkin bir iddia da yer aldı. Tuğberk Yağız Gülter'in nişanlısına ait telefonun, Güllü'nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah Yalova'dan sinyal verdiği öne sürüldü.

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