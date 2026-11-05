Fenerbahçe 18 yıl sonra tarih yazdı: Liverpool, Kadıköy'den 3-2 mağlup ayrıldı!
Fenerbahçe 18 yıl sonra tarih yazdı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasından Liverpool'u 3-2 mağlup yolladı...
Fenerbahçe 18 yıl sonra tarih yazdı: Liverpool, Kadıköy'den 3-2 mağlup ayrıldı!
Fenerbahçe 18 yıl sonra tarih yazdı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasından Liverpool'u 3-2 mağlup yolladı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip, 3-2 kazandı.
Liverpool, 25'te Nyoni ile 1-0 öne geçti. Maçın 29. dakikasında sahneye çıkan Greenwood, skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Mücadelenin 69. dakikasında Liverpool, Isak'ın attığı golle yeniden öne geçti. Fenerbahçe adına sahneye çıkan Brown, 73'te maça yeniden dengeyi getirdi.
Beraberliğin ardından galibiyet için baskısını artıran Fenerbahçe, 79'da Vedat Muriqi'nin attığı golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puana yükseldi.
Devler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
18 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet elde etti.
Son galibiyetini 2007-2008 sezonunda 2 Nisan 2008 tarihinde çeyrek finalde Chelsea karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 bin 790 gün aranın ardından Liverpool karşısında güldü.
GREENWOOD, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ATMAYA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçta da gol buldu.
Sezona etkili bir başlangıç yapan genç oyuncu, Slavia Prag maçının ardından Liverpool filelerini de havalandırdı.
Greenwood, eleme aşamalarında ve play-off müsabakasında da gol bulmayı başarmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GOLCÜSÜ BROWN
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da gollerini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan genç oyuncu, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı.
Brown, 73. dakikada Liverpool karşısında da takımına beraberliği getiren gole imza attı.
24 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. golüne ulaştı.
Fenerbahçe: 3 - Liverpool: 2
Stat: Chobani
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 75 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 89 Oğuz Aydın), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Lukaku (Dk. 63 Muric)
Liverpool: Alisson Becker, Gomez (Dk. 66 Wirtz), Jacquet, Van Dijk, Tsimikas (Dk. 76 Kerkes), Mac Allister, Nyoni (Dk. 85 Koumas), Munoz (Dk. 66 Isak), Ngumoha (Dk. 66 Gakpo), Szoboszlai, Barcola
Goller: Dk. 25 Nyoni, Dk. 69 Isak (Liverpool), Dk. 29 Greenwood, Dk. 73 Brown, Dk. 79 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 25 Brown (Fenerbahçe), Dk. 85 Mac Allister (Liverpool)
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