Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. : Faizi yüzde 50'de sabit tuttu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini beklentilere yönelik yüzde 50'de sabit bıraktı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Böylece faiz üst üste yedinci ayda sabit kalmış oldu.

Banka, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Geçen ay gerçekleştirilen faiz kararı toplantısında da politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Son dakika! Merkez bankası faiz kararını yüzde 50'de sabit tuttu!

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