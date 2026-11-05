Fahrettin Koca'nın Liverpool galibiyeti sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Pandemi döneminde yaptığı açıklamalarla milyonların yakından takip ettiği Koca, sarı-lacivertlilerin İngiliz devine karşı aldığı galibiyeti esprili sözlerle kutladı. Koca'nın "İngiltere'de hava yağmurlu" ifadesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisi karşısındaki galibiyetinin ardından eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sessiz kalmadı. Koca'nın X hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı.

FAHRETTİN KOCA'DAN ESPRİLİ KUTLAMA

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyeti kutlayan Fahrettin Koca, İngiliz ekibinin karşılaşmaya üç galibiyetle gelmesine gönderme yaptı. Eski Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Fenerbahçe, üç galibiyetle gelen Liverpool'un ayağını kaydırdı. Kutluyoruz. İngiltere'de hava yağmurlu ??"

"İNGİLTERE'DE HAVA YAĞMURLU"

Koca'nın özellikle "İngiltere'de hava yağmurlu" sözleri, paylaşımın en dikkat çekici bölümü oldu. Liverpool'un Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyi esprili bir dille yorumlayan eski Bakan, sarı-lacivertlilerin galibiyetini kendine özgü bir ifadeyle kutladı.

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FENERBAHÇE LIVERPOOL'U 3-2 MAĞLUP ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, beş gole sahne olan karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. İngiliz temsilcisinin üç maçlık galibiyet serisine son veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de önemli bir başarıya imza attı.

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