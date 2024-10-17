Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Narin Güran cinayeti ile ilgili görevlendirilen savcılar iddianamede sona gelindiği ve Narin Güran'ı kim neden ve nasıl öldürdüğü bu iddianame ile cinayetin sır perdesinin aralanacağı belirtiliyor.

1 11 Son dakika haberi… Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de bulundu. 2 11 Evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde okul çantasıyla birlikte bulunan Narin'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

3 11 İĞNEYLE KUYU KAZILDI! Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde biri başsavcı vekili 4 cumhuriyet savcısının adeta 'iğneyle kuyu kazarak' yaptığı titiz soruşturmada aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile amca Salih Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ve yengeler Hediye ile Maşallah Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 11 58 GÜN BOYUNCA İĞNEYLE KUYU KAZILDI Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in koordinesinde biri başsavcı vekili 4 cumhuriyet savcısı, soruşturmayı en ince ayrıntısına kadar hiçbir şeyi atlamamaya özen göstererek detaylıca çalışmalarını yürüttü. 5 11 Savcılar, 21 Ağustos'tan bugüne yani 58 gün boyunca adeta 'iğneyle kuyu kazarak' soruşturma yaparken, cinayete ilişkin delilleri topladı.

6 11 SES KAYITLARI, GÖRÜNTÜLER VE HTS KAYITLARI DOSYADA Elde edilen görüntüler, ses kayıtları, HTS kayıtları ile ifadeler hepsi bir bütün olarak detaylı bir çözüm yapıldıktan sonra soruşturma dosyasında yerini aldı. 7 11 Savcılar, gece-gündüz Narin cinayetini aydınlatılması için büyük bir özveri ortaya koyarken, iddianameyi yazmayı başladılar. Başsavcı ve başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının hazırlamaya başladığı iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken, cinayete karışanlarında artık mahkeme önünde hesap verme vakti de gelmiş olacak. 8 11 GÖZLER ANNE, AMCA, AĞABEY VE İTİRAFÇIDA OLACAK Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamada ise, gözler anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'da olması bekleniyor. 9 11 Çünkü, son elde edilen HTS kayıtlarında anne, amca, ağabey ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evde oldukları bilgisi elde edilmişti. 10 11 Bahtiyar, son ifadesinde eve gittiğinde Narin Güran'ın cansız bedeninin yerde olduğunu söylemişti. 11 11



