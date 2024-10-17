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Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada

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Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada
Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Narin Güran cinayeti ile ilgili görevlendirilen savcılar iddianamede sona gelindiği ve Narin Güran'ı kim neden ve nasıl öldürdüğü bu iddianame ile cinayetin sır perdesinin aralanacağı belirtiliyor.
Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 1 111

Son dakika haberi… Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de bulundu.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 2 211

Evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde okul çantasıyla birlikte bulunan Narin'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.


Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 3 311

İĞNEYLE KUYU KAZILDI!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde biri başsavcı vekili 4 cumhuriyet savcısının adeta 'iğneyle kuyu kazarak' yaptığı titiz soruşturmada aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile amca Salih Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ve yengeler Hediye ile Maşallah Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 4 411

58 GÜN BOYUNCA İĞNEYLE KUYU KAZILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in koordinesinde biri başsavcı vekili 4 cumhuriyet savcısı, soruşturmayı en ince ayrıntısına kadar hiçbir şeyi atlamamaya özen göstererek detaylıca çalışmalarını yürüttü.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 5 511

Savcılar, 21 Ağustos'tan bugüne yani 58 gün boyunca adeta 'iğneyle kuyu kazarak' soruşturma yaparken, cinayete ilişkin delilleri topladı.


Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 6 611

SES KAYITLARI, GÖRÜNTÜLER VE HTS KAYITLARI DOSYADA

Elde edilen görüntüler, ses kayıtları, HTS kayıtları ile ifadeler hepsi bir bütün olarak detaylı bir çözüm yapıldıktan sonra soruşturma dosyasında yerini aldı.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 7 711

Savcılar, gece-gündüz Narin cinayetini aydınlatılması için büyük bir özveri ortaya koyarken, iddianameyi yazmayı başladılar. Başsavcı ve başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının hazırlamaya başladığı iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken, cinayete karışanlarında artık mahkeme önünde hesap verme vakti de gelmiş olacak.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 8 811

GÖZLER ANNE, AMCA, AĞABEY VE İTİRAFÇIDA OLACAK

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamada ise, gözler anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'da olması bekleniyor.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 9 911

Çünkü, son elde edilen HTS kayıtlarında anne, amca, ağabey ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evde oldukları bilgisi elde edilmişti.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 10 1011

Bahtiyar, son ifadesinde eve gittiğinde Narin Güran'ın cansız bedeninin yerde olduğunu söylemişti.

Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada 11 1111
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