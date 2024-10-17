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CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Anadolu Kent Haber gazetesi'ne ziyaret

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve beraberindeki ekibi, Anadolu Kent Haber gazetesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Anadolu Kent Haber gazetesi'ne ziyaret
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CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve beraberindeki ekibi, Anadolu Kent Haber gazetesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri beraberinde İlçe Sekreteri Mustafa Barış Başarslan, Başkan Vekili Abbas Uğurdan, Hukuk Seçim İşleri Sorumlusu Güler Güney Ünsal, Sosyal Politikalar ve sendikalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Fırat ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Börçek Pendik yerel gazetelerinden Anadolu Kent Haber gazetesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Anadolu Kent Haber gazetesi'ne ziyaret

CHP PENDİK İLÇE BAŞKANINDAN NEZAKET ZİYARETİ

CHP Pendik ilçe başkanı Niyazi Güneri ve ekibinin yaptığı ziyarette, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimleri değerlendirildi, Başkan Güneri, CHP ile başkanlığı tarafından ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. Güneri, sohbet ederken ilçede faaliyet gösteren muhtarları, sivil toplum kuruluşlarını ve gazetecileri ziyaret ettiklerini belirtti.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Anadolu Kent Haber gazetesi'ne ziyaret

Anadolu Kent Haber gazetesi İmtiyaz sahibi Halil Güler' de CHP İlçe başkanına ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Anadolu Kent Haber gazetesi'ne ziyaret

Samimi bir sohbet ortamında süren ziyaret, Gerçek Bakış Gazetesi Sahibi Sedat Savaş'ın toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Anadolu Kent Haber gazetesi'ne ziyaret

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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