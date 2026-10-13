Pendikspor Yönetimi, Pendikli Basın Mensuplarına Önemli Açıklamalar Yaptı

Pendikspor yönetimi, uzun bir aranın ardından Pendikli basın mensuplarıyla kulüp tesislerinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Birlik ve şeffaflık mesajlarının ön plana çıktığı buluşmada; kulübün mali yapısından altyapı hamlelerine, transfer politikasından gelecek planlamasına kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Toplantıya Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Aytaç Odabaş, Pendikspor Derneği Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce, Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Demiray ve Altyapılardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıroğlu katıldı. Pendikli TV Genel Yayın Yönetmeni Samet Övüç de buluşmayı yakından takip etti.

Milyonlarca Eurodan 150 Bin Euro Borca…

Geçmişte milyon euroları bulan borç yükü, yönetimin titiz mali disiplini sayesinde sembolik seviyelere geriledi. Kulübün Süper Lig döneminden kalan bir oyuncu, toplamda ise sadece iki futbolcu kaynaklı 150 bin euro borcunun kaldığını belirten yöneticiler, bu nedenle transfer döneminde bütçeyi sarsmayacak sürdürülebilir bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Kadro istikrarına önem verildiğini belirten yönetim, kadronun geçen seneden bu yana %80 oranında korunduğunu dile getirdi. Devre arasında yapılacak 3-4 transferle, Pendikspor’un Play-off potasını zorlayan bir takım olabileceği vurgulandı.

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“Pendikspor Pendik’ten Kopmayacak”

Anadolu kulüplerindeki şehir desteğine dikkat çekilerek Pendikli iş insanlarına çağrıda bulunuldu. Dernek Başkanı Atakan Yüce, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte Pendikspor’un aidiyet yapısını korumak adına Pendikspor’un şirket yapısında pay sahibi olmak isteyenler için çift imzalı bir formül üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Aytaç Odabaş ise kulübün finansal yükünü paylaşacak ve başarıya ortak olacak yeni yatırımcı ile ortaklık gruplarına açık olduklarını belirtti.

Altyapıda 1.000 Genç Sporcu!

Kulübün en büyük hedefinin altyapı olduğunu belirten yönetim; altyapıda 400, futbol okullarında ise 500 olmak üzere toplamda bine yakın gencin yetiştiğini söyledi. Altyapıdan yetişen Efehan’ın ilk 11’de oynamasının gurur verici olduğunu, önümüzdeki sezon en az 3-4 altyapı oyuncusunun daha A takıma monte edileceğini müjdeledi.

Başkan Aytaç Odabaş: “Ortak Paydamız Pendikspor”

Toplantıda konuşan Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Aytaç Odabaş, birleşme ve dayanışma vurgusu yaptı:

“Pendikspor yalnızca bir futbol kulübü değil, bu şehrin ortak değeridir. Bizler şeffaf, hesap verebilir ve mali disiplini güçlü bir yapıyı inşa etmek için buradayız. Kulübümüze destek veren Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin’e, Sayın Atakan Yüce’ye, yönetimimize, sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Omuz omuza verdiğimiz sürece Pendikspor çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır. Şimdi ilk yapmamız gereken yarın 20.00’de kendi sahamızda oynayacağımız Vanspor müsabakasında tribünleri doldurmak…”

Özverili çalışmaları ve şeffaf yönetim anlayışıyla takdir toplayan Pendikspor yönetiminin bu hamlesi, camianın güncel gelişmelerden haberdar olması adına önemli bir hamleydi.

Öte yandan; Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ev sahibi ekip, Vanspor’un kuruluş yılı olan 1982’ye atıfta bulunarak misafir tribünü bilet fiyatını 19,82 TL. olarak belirledi. Pendikspor kale arkası tribünü 19,50 TL. / açık tribün 195,00 TL. / VIP Tribün 1950,00 TL. olarak açıklandı. Mücadele 20.00’de Pendik Belediye Stadyumu’nda başlayacak.