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“Kadim Motifler, Modern Çizgiler Sergisi” Başladı: Öğrencilere ait 200 eser MAE’de görücüye çıktı

Pendik Belediyesi, yeni kültür-sanat sezonunun ilk sergisine “merhaba” dedi. Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Kadim Motifler, Modern Çizgiler” Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Kadim Motifler, Modern Çizgiler Sergisi” Başladı: Öğrencilere ait 200 eser MAE’de görücüye çıktı
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Osman Hamdi Bey'in “Kur'an Okuyan Kız" eserini seramiğe nakşettiler

Pendik Belediyesi, yeni kültür-sanat sezonunun ilk sergisine “merhaba” dedi. Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Kadim Motifler, Modern Çizgiler” Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Cam, seramik, çini ve resimlerden oluşan sergide Osman Hamdi Bey'in “Kur'an Okuyan Kız" adlı eseri dikkat çekenler arasında yer aldı.

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Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi yeni kültür-sanat sezonunun ilk sergisini ağırlıyor. Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Kadim Motifler, Modern Çizgiler Sergisi: Ateş, Toprak, Piksel” Sergisi başladı. 18 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak sergide öğrencilerin 1 yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Osman Hamdi Bey'in “Kur'an Okuyan Kız" Eserini seramiğe nakşettiler

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Kadim Motifler, Modern Çizgiler Sergisi’nde 200’den fazla eser yer alıyor. Atatürk, İstanbul, müzik, ibadet gibi farklı konu ve temaları cam, seramik, çini ve resimlere ustalıkla aktaran öğrencilerin yetenekleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Sergide, Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız adlı eseri, dikkat çekenler arasında yer aldı. 1880 yılında yapılan eserin seramiğe ustalıkla nakşedilmesi sanatseverlerden tam not aldı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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