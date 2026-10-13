Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 30 Yıllık Tecrübe ve Yeni Hedefler…

Sağlık sektörünün Pendik’teki köklü kuruluşlarından Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, basın buluşması organize etti. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada sağlık hizmetlerinin önemi, kurumsal dayanışma ve yıllara dayanan mesleki tecrübe ön plana çıktı.

Sağlık Sektöründe 30 Yıllık Tecrübe ve İstikrar

Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yılmaz, yaklaşık 30 yıldır sağlık sektöründe faaliyet göstererek bu alandaki tecrübe yolculuğunu sürdürüyor. Yılmaz, Pendik’te vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına öncülük ediyor.

2010 yılında kapılarını açan Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; modern binası, güçlü teknik altyapısı ve hasta konforunu önceleyen yaklaşımıyla yıllar içerisinde hizmet kapasitesini sürekli geliştirdi.

Merkez; 8 diş polikliniği, panoramik röntgen ünitesi, modern lazer cihazları ve donanımlı ameliyathanesiyle ağız ve diş sağlığı alanında kapsamlı çözümler sunuyor.

Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde; koruyucu diş hekimliği uygulamalarından çocuk diş sağlığına (pedodontiye), estetik gülüş tasarımından diş eti hastalıklarının (periodontolojinin) tedavisine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor. Merkezde ayrıca dolgu, kanal tedavisi, zirkonyum ve porselen kaplamalar, implant uygulamaları ile ileri cerrahi operasyonlar başarıyla gerçekleştiriliyor. Her hastanın ihtiyacına özel olarak hazırlanan tedavi planları, modern tıbbın imkânları ve uzman hekim kadrosunun titiz yaklaşımıyla hayata geçiriliyor.

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Kaliteli sağlık hizmetini ve hasta memnuniyetini temel alan kurumun deneyimli hekim kadrosundaki bazı isimler şöyle sıralanıyor:

Dt. Başar Yüce (Mesul Müdür)

Dt. Ayşegül Gözen (14 yıldır kurum bünyesinde görev yapıyor)

Dt. Yılmaz Boz

Dt. Furkan Kutlu

Dr. Adil Ersoy (Çene Cerrahisi Uzmanı)

Kurum bünyesinde 14 yıldır başarıyla görev yapan Dt. Ayşegül Gözen’in uzun yıllara dayanan tecrübesi, kurum içi devamlılığın ve mesleki birikimin önemini gözler önüne seriyor.

Ortak Hizmet Anlayışı ve Güçlü Koordinasyon

Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin başarı grafiğinde hekim kadrosunun yanı sıra idari kadronun da önemli bir payı bulunuyor. Merkez Yöneticisi Merve Canoğlu idari ve yönetim süreçlerini koordine ederken, Pazarlama ve Tanıtım Sorumlusu İlknur Sarıtoprak ise kurumun iletişim ve tanıtım çalışmalarını yürütüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yılmaz’ın liderliğinde bir araya gelen hekimler ve tüm çalışanlar, sağlık alanındaki sorumluluklarıyla Pendik’te güvenilir hizmet sunmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen kahvaltı programı da kurum içi dayanışmayı pekiştiren anlamlı bir buluşma olarak dikkat çekti.

Bölge Gündem Haber olarak; Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yılmaz başta olmak üzere, Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hekimlerine, yöneticilerine ve tüm çalışanlarına sağlık alanındaki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Adres: Bahçelievler Mah. Aydınlı Yolu Cd. Gülşen Sk. No: 3 Pendik / İstanbul

Telefon: (0216) 483 16 42 – 43 / +90 553 552 54 53

Web Sitesi: pendiksifadis.com