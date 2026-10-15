Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan uluslararası çalışma

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği arasında mesleki iş birliği protokolü imzalandı.

Romanya -Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Bükreş’teki merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Gazeteciler Federasyonu adına imzayı Genel Başkan Yılmaz Karaca, Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği adına da Başkan Yardımcısı Dan Constantin attı.

Protokol imza törenine her iki ülke gazeteciler federasyonunun yönetim kurulu ve Başkanlar Konseyi üyeleri katılırken, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, bu protokolün her iki ülke adına güzel bir gelişme olduğunu belirterek, ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Tamer Atalay, tarihsel bağların yanı sıra özellikle son dönemde ticari ilişkilerin ve yatırımların arttığını da vurguladı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, “Türkiye’nin 71 ili, KKTC ve Azerbaycan’da 3, Avrupa ve Türk Dünyasında da temsilcilikleri olan federasyonumuz 20 bin üyesiyle mesleki sorunların çözümünün yanı sıra ülke dışında da mesleki işbirliği ve gelişmenin çalışmalarını yapmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bu protokol Türkiye ve Romanya’daki meslektaşlarımız açısından büyük önem taşımaktadır. Ev sahipliklerinden ve desteklerinden dolayı Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği Başkanı Dan Constantin ise, “İki ülkenin zenginliklerini tanıtmak için bu işbirliği çok önemli. Birlikte çok güzel işler yapabiliriz. İmzaladığımız protokolün meyvelerini en kısa zamanda görmeyi çok istiyoruz” dedi.

İmza töreninin ardından karşılıklı plaket ve hediye takdimi yapıldı ve her iki ülkenin gazeteciler federasyonu yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdiler.