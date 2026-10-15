  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan uluslararası çalışma

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan uluslararası çalışma

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği arasında mesleki iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan uluslararası çalışma
Yayınlanma:

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği arasında mesleki iş birliği protokolü imzalandı.

Romanya -Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Bükreş’teki merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Gazeteciler Federasyonu adına imzayı Genel Başkan Yılmaz Karaca, Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği adına da Başkan Yardımcısı Dan Constantin attı.

Protokol imza törenine her iki ülke gazeteciler federasyonunun yönetim kurulu ve Başkanlar Konseyi üyeleri katılırken, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, bu protokolün her iki ülke adına güzel bir gelişme olduğunu belirterek, ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan uluslararası çalışma

Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Tamer Atalay, tarihsel bağların yanı sıra özellikle son dönemde ticari ilişkilerin ve yatırımların arttığını da vurguladı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, “Türkiye’nin 71 ili, KKTC ve Azerbaycan’da 3, Avrupa ve Türk Dünyasında da temsilcilikleri olan federasyonumuz 20 bin üyesiyle mesleki sorunların çözümünün yanı sıra ülke dışında da mesleki işbirliği ve gelişmenin çalışmalarını yapmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bu protokol Türkiye ve Romanya’daki meslektaşlarımız açısından büyük önem taşımaktadır. Ev sahipliklerinden ve desteklerinden dolayı Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği Başkanı Dan Constantin ise, “İki ülkenin zenginliklerini tanıtmak için bu işbirliği çok önemli. Birlikte çok güzel işler yapabiliriz. İmzaladığımız protokolün meyvelerini en kısa zamanda görmeyi çok istiyoruz” dedi.
İmza töreninin ardından karşılıklı plaket ve hediye takdimi yapıldı ve her iki ülkenin gazeteciler federasyonu yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...
Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...
Pendik'te dev ticaret köprüsü: PESİAD tedarikçi günleri başlıyor...
Pendik'te dev ticaret köprüsü: PESİAD tedarikçi günleri başlıyor...
Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 30 Yıllık Tecrübe ve Yeni Hedefler…
Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 30 Yıllık Tecrübe ve Yeni Hedefler…
Pendikspor Yönetimi, Pendikli Basın Mensuplarına Önemli Açıklamalar Yaptı
Pendikspor Yönetimi, Pendikli Basın Mensuplarına Önemli Açıklamalar Yaptı
“Kadim Motifler, Modern Çizgiler Sergisi” Başladı: Öğrencilere ait 200 eser MAE’de görücüye çıktı
“Kadim Motifler, Modern Çizgiler Sergisi” Başladı: Öğrencilere ait 200 eser MAE’de görücüye çıktı
Tuzla Belediyesi’nden Kız Çocukları Günü’nde anlamlı etkinlik
Tuzla Belediyesi’nden Kız Çocukları Günü’nde anlamlı etkinlik
“Yağmur ve Atık Su Kanalı Uzunluğu 105 km’yi Buldu”
“Yağmur ve Atık Su Kanalı Uzunluğu 105 km’yi Buldu”