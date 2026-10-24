Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var!

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.
Polis ekipleri araçları durdurarak yolu trafiğe kapattı.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.