  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var!

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var!

Yayınlanma:
Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var!
Bağcılar'daki TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi.
Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var! 1 16

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var! 2 26

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var! 3 36

Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var! 4 46

Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var! 5 56

Polis ekipleri araçları durdurarak yolu trafiğe kapattı.

Bağcılar'da hareketli dakikalar: Meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar var! 6 66

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

HABERE YORUM KAT