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Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?

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Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde ise sabah ve gece saatlerinde yoğun sis etkili olacak. Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?
Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? 1 17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı! Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İstanbul dahil Marmara'da sis ve pus etkili olacak.

Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? 2 27

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun genelini ilgilendiren güncel hava durumu raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? 3 37

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? 4 47

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? 5 57

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Tokat hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? 6 67

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Yağış mı geliyor? Meteorolojiden, Karadeniz ve Marmara'ya uyarı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak? 7 77

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi puslu ve yer yer sisli, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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