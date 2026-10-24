Derbinin bilet fiyatları dudak uçuklattı: En pahalısı 2 asgari ücreti aştı!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşmanın en pahalı bileti 60 bin liradan satışa sunulurken, en uygun bilet fiyatı 2 bin 800 lira olarak açıklandı. İki ezeli rakibin mücadelesini tribünden takip etmek isteyen taraftarları geniş bir fiyat aralığı bekliyor.

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak dev karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Açıklanan rakamlar arasında özellikle en yüksek fiyatlı bilet dikkat çekti.

EN PAHALI BİLET 60 BİN LİRA

Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 2 bin 800 liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor.En yüksek fiyatlı bilet 60 bin lira olarak belirlenirken, en uygun kategorideki biletler 2 bin 800 liradan satışa sunulacak. Fenerbahçe taraftarları için ayrılan misafir tribünü biletlerinin fiyatı da 2 bin 800 lira olarak açıklandı.

DERBİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Premium: 60.000 TL

Delux: 58.000 TL

Lux: 56.000 TL

Classic: 55.000 TL

Kategori 1: 40.000 TL

Kategori 2: 35.000 TL

Kategori 3: 30.000 TL

Kategori 4: 25.000 TL

Kategori 5: 22.500 TL

Kategori 6: 20.000 TL

Kategori 7: 18.000 TL

Kategori 8: 14.000 TL

Kategori 9: 12.000 TL

Kategori 10: 3.250 TL

Kategori 11: 2.800 TL

Misafir: 2.800 TL

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DEV DERBİ PAZARTESİ AKŞAMI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesi öncesinde bilet fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tribünlere çevrildi.

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