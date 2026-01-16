  1. Anasayfa
Tuzla Belediyesi Miraç Kandilinde vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Tuzla’da Miraç Kandili, Başkan Eren Ali Bingöl'ün katılımı ile düzenlenen programlar ve yapılan ikramlarla huzur ve bereket içinde idrak edildi.

Tuzla Belediyesi tarafından gün boyunca ilçe genelinde çeşitli noktalarda kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara ikramda bulunulurken, Tuzla İlçe Müftülüğüne bağlı camiler ile ilçedeki muhtarlıklarda da kandil simidi dağıtımı yapıldı.

"KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN"

Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen Kur’an-ı Kerim Tilaveti programına da katılan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Trabzon Şalpazarı Ağasar Derneği ile Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Yalaközü Köyü Derneği’nde hemşehrilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Bingöl, Miraç Kandili’nin manevi önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kalbimizi huzurla dolduran Miraç Kandili’nde dualarımız kabul, gönüllerimizde barış ve sevgi eksik olmasın. Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun.”

Başkan Bingöl, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini kutladı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Tuzla Belediyesi, Sabancı Üniversitesi ile çevre bilinci iş birliği etkinliğiTuzla Belediyesi, Sabancı Üniversitesi ile çevre bilinci iş birliği etkinliği

Tuzla Belediyesi Karla mücadele için 7/24 teyakkuzdaTuzla Belediyesi Karla mücadele için 7/24 teyakkuzda

Kaynak:Bölge Gündem Haber

