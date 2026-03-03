Mehmet Akif Ersoy vapuru tekrar İstanbul'a hizmet edecek

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yıllardır bakımsız kalan ve Tuzla Belediyesi’nin gençlik gemisi olarak kullandığı Mehmet Akif Ersoy vapurunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildiğini açıkladı. Başkan Bingöl, bu devrin ardından vapurun İstanbul Şehir Hatları tarafından onarılarak yeniden deniz ulaşımına kazandırılacağını ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını duyurdu.

1988 yılında Haliç Tersanesi’nde inşa edilen ve motorlu yolcu vapuru olarak İstanbul Boğazı’nda seyir yapan Mehmet Akif Ersoy, 2011 yılında filodan çıkarılmasının ardından 2014 yılında Tuzla Belediyesi'ne devredilmişti. Uzun yıllar bakımsız kalan vapur, Başkan Bingöl’ün girişimleriyle yeniden hayata dönmeye hazırlanıyor.

“GENÇLİK GEMİSİNİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜYORUZ”

Tuzla Belediyesi tarafından gençlerin sanat ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapan vapur, yeni dönemde yeniden denizle buluşacak. Başkan Bingöl, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Geçmişte gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ev sahipliği yapan bu vapur, 14 yıl boyunca bakımsız kaldı. Göreve geldiğimiz günden itibaren, bu mirası yaşatmak ve Tuzla'nın değerlerini korumak için yoğun çaba sarf ettik. Şimdi, vapurumuzun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılacağı müjdesini vermek istiyorum. Gençlik gemimiz yeniden İstanbul’un denizlerine açılacak ve kültürel mirası hem bugünümüzü hem de geleceğimizi şekillendirecek şekilde yaşatacak.”

İBB TARAFINDAN YENİDEN ONARILACAK

1988 yılında inşa edilen vapurun bakımı, İstanbul Şehir Hatları Tersanesi’nde gerçekleştirilecek. Onarımdan sonra hem ulaşım hem de gençlik faaliyetleri açısından İstanbul’a önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Bu süreçte Tuzla Belediyesi, vapurun kültürel mirasına sahip çıkmak adına eğitimi ve sanatsal faaliyetleri artık Tuzla Akademi Sanat Mercan Sanat Merkezi’nde sürdürecek.

Başkan Bingöl, bu önemli proje için İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Mehmet Akif Ersoy vapurumuz, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir kültür yuvasıydı. Bu mirası yeniden hayata döndürmek hem geçmişi hem de geleceği kucaklamak anlamına geliyor. Gençlerimize sanat ve eğitimle şekillenen bir geleceği sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda, bugüne kadar aralıksız sürdürdüğümüz eğitimlerimizi Tuzla Akademi Sanat Mercan Sanat Merkezimizde, açılışını birlikte gerçekleştirdiğimiz programlarla devam ettiriyoruz” dedi.

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK YENİ HAYATINA BAŞLAYACAK

İstanbul’un tarihi vapurlarından biri olan Mehmet Akif Ersoy, onarımdan sonra yeni nesillere ilham verecek bir projenin parçası olacak. Bu proje, hem Tuzla’nın hem de İstanbul’un tarihine saygı duruşu niteliği taşıyor. Başkan Bingöl’ün öncülüğünde atılan bu adım, şehri sadece ulaşımda değil, kültürel alanda da ileriye taşıyacak.