Tuzla Belediyesi Karla mücadele için 7/24 teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarıların ardından tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçerek. 7/24 parolasıyla sahaya indi.

Yayınlanma:

Tuzla Belediyesi, İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı 129 personel, 15 el ekibi, 5 kamyonet, 10 transit araç, 5 kar küreme aracı, 4 JCB, 4 beko-loder, 2 ekskavatör, 2 greyder ve 1.250 ton tuz ile sahada.

Tuzla Belediyesi, İstanbul’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tüm karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Belediye, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği aksaklıkların önüne geçmek amacıyla, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sahada olacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin öncelikle ana arterler, toplu taşıma güzergâhları ve okul çevrelerinde yoğunlaşan tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladığı bildirildi. Ayrıca, ekiplerin her an müdahaleye hazır olduğu ve kar yağışının etkisini artırması durumunda araç sayısının ve personel desteğinin de artırılacağı ifade edildi.

YOĞUN KAR BİRİKİNTİLERİNE ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Tuzla Belediyesi, karla mücadele için toplamda 5 kamyonet, 10 transit araç, 5 kar küreme aracı, 4 JCB, 4 beko-loder, 2 ekskavatör, 2 greyder, 15 el ekibi, 129 personel ve 1.250 ton tuz ile sahada. Ekipler, ilçenin farklı noktalarındaki yoğun kar birikintilerine anında müdahale ediyor.

Yetkililer, vatandaşların karla mücadele çalışmalarına yardımcı olmaları ve güvenliğini sağlamak için özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, zorunlu olmadıkça dışarıda bulunmamalarını önerdi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Kaynak:Bölge Gündem Haber

