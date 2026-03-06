PESİAD Geleneksel İftar Sofrasında Birlik Mesajı: "Gücümüzü Dayanışmadan Alıyoruz"

​İftar öncesi dualar okundu ve protokolün tam kadro katıldığı iftarda Pesiad tanıtım filminde son yılda yapılan etkinlikler tanıtıldı.

​ Pendik iş dünyasının lokomotif sivil toplum kuruluşlarından biri olan PESİAD, Ramazan ayının bereketini düzenlenen geleneksel iftar programında paylaştı. Geceye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, İstanbul Tersanesi Komutanı Recep Erdinç Yetkin, Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Mhp Pendik Meclis Üyeleri, Pesiad Eski Başkanı Kadir Bayram, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Pendik Belediye Başkan Danışmanı Sami Bayram, Pendikli yerel basın mensupları, Pendik, Pendikli iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

​Başkan Cüneyt Battal: "Sorumluluk Alanımız Genişliyor"

​Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren PESİAD Başkanı Cüneyt Battal, derneğin 20 yıllık köklü geçmişine değinerek şunları kaydetti:

​"Yerel bir dernek olarak başlayan bu yolculuk, bugün etki alanı genişleyen ve sorumluluk alanı artan güçlü bir yapıya dönüştü. Ticaretten eğitime, sosyal projelerden gençlerimize yönelik çalışmalara kadar birçok alanda üretmeye gayret ediyoruz. Pendik’teki kurumsal dayanışma kültürü bizim en büyük şansımız."

​Üyelerin ve sponsorların desteğinin derneğin en büyük gücü olduğunu belirten Battal; Siltaş Yapı (Murat Özdemir), Koç Kablo (İsmail Koç), Vizyon Grup (Kadir Bayram), DB Reklam (Doğukan Bayraklı) ve Fen Koleji (Zeynep Gülay Örsçekiç) gibi ana paydaşlara teşekkürlerini sundu.

​İTO Başkanı Şekip Avdagiç’ten Selamlama

​Başkan Battal'ın ardından kürsüye çıkan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, katılımcıları selamlayarak Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. İş dünyasının bir arada olmasının önemine vurgu yapan Avdagiç, PESİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet CİN: "Bölgemiz Ateş Çemberi, Dualarınızı Esirgemeyin"

Programın sonrasında mikrofona Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin geldi. "Yapacağımız ibadetleri ve oruçlarını kabul eylesin" dedi. Cin özellikle bölgemizdeki son gelişmeler ve daha önceden başlayan süreç hakikaten duaya muhtaç olan bir süreç diyerek katılımcılardan dua etmesini talep etti. "Allah oradaki kardeşlerimizde güç kuvvet ve sabır versin" dedi. Başkan Cin: "Pesiad geleneksel hale gelen bu iftar programda tekrar bizleri bir araya getirdi, o yüzden kendileri tebrik ediyorum" dedi. Sonrasında Pendik Belediyesinin ramazan etkinlik ve sosyal yardımlarından bahseden başkan ekonomi ve sanayi ile ilgili bilgiler verdi.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız: "Kurumsallığı ile örnek STK olan Pesiad'ı tebrik ediyorum."

Son protokol Konuşması için Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız mikrofona geldi ve ramazanımız iftarımız kutlu olsun diyerek salondaki katılımcıları selamladı ve Cüneyt Başkan ve ekibi selamladı. Pendikli Sanayici ve İsadamlarını bir araya topladıkları ve camiayı birleştirdiği için kurumsallığı ile örnek olan Pesiad'ı tebrik etti. Tüm mazlum coğafyalar için barış ve iyi şeylere vesile olmasını temenni etti.

Konuşmalar sonrasında sponsorlara plaket takdimi yapıldı. Pesiad'ın sponsorları olan ana sponsor Siltaş Yapı firma sahibi sayın Murat Özdemir'e, iftar programı sponsoru Koç Kablo firma sahibi sayın İsmail Koç'a, Eğitim Sponsoru Vizyon Grup firma sahibi sayın Kadir Bayram'ı, Tanıtım Sponsoru DB Reklam firma sahibi Doğukan Bayraklı'ya, Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor sponsoru Fen Koleji firma sahibi sayın Zeynep Gülay Örsçekiç'e plaketleri takdim edildi.

Plaket takdimi sonrası yeni üye olan iş insanlarına berat takdimi protokol tarafından yapıldı.

Başarılı çalışmalarından dolayı Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği yönetimini başkan Cüneyt Battal'ın şahsında tebrik ediyoruz.