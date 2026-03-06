SGK'lı vatandaşların dikkatine: Hastanede sakın bu parayı ödemeyin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar için çok kritik bir hatırlatma yayımladı. Acil hallerde başvurulan hastane ve sağlık kurumlarının, SGK ile anlaşmalı olması şartı aranmadan ücret talep edemeyeceği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir hatırlatmada bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, acil hallerde sağlık hizmeti sunan hastanelerin, SGK ile anlaşmalı olsun ya da olmasın, vatandaşlardan herhangi bir ek ücret talep edemeyeceği vurgulandı.

"SGK ANLAŞMAMIZ YOK" BAHANESİNE GEÇİT YOK

Acil durumlarda gidilen hastanede vatandaşların sıklıkla "SGK anlaşmamız yok" ya da "ÜCretli hizmet verebiliriz" cevaplarına yönelik bir açıklamada bulunan kurum, acil durumlarda tıbbi müdahalede şart aranmaması gerekliliğini vurguladı.

TÜM BEDEL DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Acil durum hallerinde verilen hizmetlerin bedeli, kurum tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında ödeniyor. Yani vatandaştan ek bir ücret talep edilmemesi gerekiyor.

Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında hastaneye acil halde başvuran bir vatandaşın aldığı hizmetin faturası SGK'nın belirlediği tarifeye göre ödeniyor.

HAYATİ TEHLİKE GEÇTİKTEN SONRASINA DİKKAT

Uzmanlar, acil durum sonrası tedavi süreci devam ederken hayati tehlikenin geçtiği hallerden sonraki işlemlerin ücretlendirmeye tabi olabileceğini hatırlatıyor.

