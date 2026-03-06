Tuzla'da 8 Mart’a özel dev buluşma

Tuzla Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın istihdamını artırmak amacıyla dev bir projeye imza attı. Belediye Merkez Binası’nda gerçekleştirilen ‘Kadınlar Gününe Özel Kariyer ve İstihdam Buluşmaları’nda sektörün öncü firmaları ile iş arayan kadın adaylar bir araya gelerek geleceğin temellerini attı. 5 öncü firmanın yer aldığı buluşmalarda 101 aday mülakatlara katıldı.

Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen istihdam buluşması, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. "Güçlü Kadın, Güçlü Yarın" sloganıyla yola çıkan etkinlikte, kadın adaylar kariyer yolculuklarında yeni bir sayfa açma fırsatı buldu.

5 DEV FİRMA, 10 FARKLI POZİSYON

Etkinliğe, kendi alanlarında lider konumda olan 5 öncü firma katılım sağladı. Firmaların insan kaynakları temsilcileri; idari kadrodan teknik pozisyonlara kadar toplamda 10 farklı açık pozisyon için adaylarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

KADIN ADAYLARDAN YOĞUN İLGİ

Tuzla ve çevre ilçelerden gelen kadınların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, toplam 101 aday mülakatlara katıldı. Özgeçmişlerini sunan ve doğrudan işverenlerle temas kuran adaylar, profesyonel mülakat deneyimi yaşarken aynı zamanda işe alım süreçlerinde öncelik kazanma fırsatı yakaladı.

"YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Tuzla Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilek Güven, kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanmasının toplumsal kalkınmadaki önemine vurgu yaparak; "Kadın adaylarımızı sektörün güçlü temsilcileriyle buluşturarak istihdamda fırsat eşitliği yaratmayı hedefledik. Bugün burada gerçekleşen her mülakat sadece bir kariyer adımı değil; kendi hikayesini yazmak isteyen kadınlar için ardına kadar açılan yepyeni bir dünyanın kapısıdır" açıklamasında bulundu.

Tuzla Belediyesi'nin istihdam odaklı projelerinin, önümüzdeki dönemde de farklı sektör ve gruplara yönelik olarak devam edeceği bildirildi.