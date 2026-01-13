Tuzla Belediyesi, Sabancı Üniversitesi ile çevre bilinci iş birliği etkinliği

Tuzla Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle iş birliği yaparak Akfırat Piknik Alanı’nda çevre temizliği ve atık ayrıştırma etkinliği düzenledi. Etkinlik, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve atıkların ayrıştırılması konusuna farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

“ÇEVRE FARKINDALIĞI HAKKINDA KONUŞMALAR YAPILDI”

Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Sıfır Atık Şefi Erkan Elbuz, “Çevre bilincinin artırılması adına düzenlediğimiz bu tür etkinlikler çok kıymetli. Tuzla Belediyesi olarak, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sıfır atık yaklaşımını benimsemeleri ve çevre dostu alışkanlıklar geliştirmeleri için çeşitli projeler yürütüyoruz. Bugün burada gençlerle birlikte doğayı temizlerken, aynı zamanda geri dönüşümün ve atık ayrıştırmanın önemini bir kez daha vurgulamış olduk. Bu etkinlik, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için önemli bir adımdır” dedi.

"TUZLA BELEDİYESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sabancı Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Asistanı Tahsin Can Dündar ise “Bugün Akfırat Piknik Alanı’nda öğrencilerimizle çöpleri topladık. Etkinlik kapsamında çevre farkındalığı hakkında konuşmalar yapıldı ve gençler olarak doğayı nasıl koruyacağımıza dair fikir kıyaslamalarında bulunduk. Bu fırsatı sunduğu için Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik etkinliklerine devam edeceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok -Yerel