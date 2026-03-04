Kaymakam Mehmet Yıldız ve Başkan Ahmet Cin, Şehit yakınları ve Gaziler ile iftar yaptı

Pendik’te ikamet eden şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri Pendik Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında buluştu. Programa katılan kaymakam Mehmet Yıldız ve belediye başkanı Ahmet Cin, şehit yakınları ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek, taleplerini dinlediler.

Pendik’te Ramazan ayının manevi iklimi, düzenlenen anlamlı bir buluşmayla taçlandı. Pendik Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Pendik Belediyesi tarafından Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programı, ilçedeki şehit ailelerini, gazileri ve gazi ailelerini aynı sofrada buluşturdu.

Şehit ve gazi ailelerinin yoğun bir katılım gösterdiği geleneksel iftar programına; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Garnizon Komutanlığı temsilcileri katıldı.

Kaymakam Mehmet Yıldız ve belediye başkanı Ahmet Cin’in masaları tek tek gezerek şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenip ve taleplerini dinlediği program, hep birlikte yapılan iftar ve dualarla başladı.

"Sizler Bize Emanetsiniz"

Programda söz alan kaymakam Mehmek Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptıkları kısa selamlama konuşmalarında, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duydukları mutluluk ve onuru dile getirerek, “Vatan savunmasında gösterilen fedakarlıklar asla unutulmaz. Bu nedenle, şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi her daim rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sizler de, her daim minnettarlığımızı dile getirdiğimiz onur duyduğumuz şehitlerimiz ve ahirete intikal etmiş gazilerimizin bize emanetlerisiniz. Bu nedenle her türlü istek ve taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.” İfadelerinde bulundular.

Kaynarca Yeni Nesil Kültür Merkezi’nin modern ve sıcak atmosferinde gerçekleşen buluşma, duaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çekimiyle sona erdi.