Dünya Ressamlar Günü'nde ‘Pigment 959’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Tuzla'da, Dünya Ressamlar Günü kapsamında açılan ‘Pigment 959’ sergisi, Akademi Sanat öğrencilerinin yaklaşık 80 eserini sanatseverlerle buluşturdu. Rumeli Kültür Merkezi'nde 10 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergi, farklı teknik ve sanat anlayışlarının bir araya geldiği kapsamlı bir içerik sunuyor.

Sergide yer alan eserler, rölyef çalışmaları, alçı uygulamaları, yağlı boya, akrilik boya gibi geleneksel ve modern tekniklerle üretilen çalışmalardan oluşuyor.

Ayrıca minyatür çalışmaları, röprodüksiyon eserler ve özgün tasarımlar da sergide dikkat çeken diğer unsurlar arasında. Öğrenciler, sanat tarihine referansla hazırladıkları eserlerde, Edvard Munch’un ‘Çığlık’ eseri, Pablo Picasso’nun ‘Guernica’ tablosu, Amedeo Modigliani’nin portre anlayışı ve Sokrates’in Savunması gibi klasik kompozisyonları kendi bakış açılarıyla yeniden yorumladılar.

"SANAT, TOPLUM İÇİN HAYATİ BİR İHTİYAÇTIR"

Serginin açılışında bir konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sanatın toplum için önemini vurguladı. Başkan Bingöl, "Sanatın olduğu yerde umut vardır. Sanatın olduğu yerde özgürlük vardır. Sanat bir toplum için lüks değil, hayati bir ihtiyaçtır. Biz Tuzla’da sanatı desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz" diyerek Tuzla Belediyesi olarak genç sanatçılara destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Bingöl, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanatla büyüyen toplumlar daha güçlü olur. Sanatla nefes alan nesiller daha özgür olur. Bu sergide emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Renkleriniz daim olsun, üretiminiz hiç bitmesin. Tuzla Belediyesi olarak bu yolculukta her zaman yanınızdayız."

TUZLA'NIN SANAT DESTEĞİ SÜRÜYOR

"Pigment 959" sergisi, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, Tuzla Belediyesi’nin genç sanatçılara sağladığı fırsatları ve sanata olan desteğini gözler önüne seriyor. Tuzla, kültürel faaliyetler ve sanat alanında atılan adımlar ile gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanırken, sergiye katılım gösteren sanatçılar, Tuzla'nın sanatsal yaşamına katkı sağlıyor.

Serginin sonunda Başkan Bingöl, sanata gönül veren herkesi kültürel merkezler ve sergilere davet ederek, Tuzla’da sanatın büyümeye devam edeceğini belirtti.