Zümrüt Vakfı’nın İftar Programına yoğun katılım

Pendik’te faaliyet gösteren Zümrüt Vakfı, 1 Mart Pazar günü düzenlediği geleneksel iftar programında ilçe protokolünü, sivil toplum temsilcilerini, siyaset dünyasının önemli isimlerini ve yerel basını aynı sofrada buluşturdu.

Zümrüt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Aslanoğlu’nun misafirleri kapıda tek tek karşılayarak yakından ilgilendiği program, vakıf bünyesinde eğitim gören öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akşam namazının eda edilmesinin ardından davetliler, okunan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Protokolden Programa Yoğun İlgi

Geniş bir katılıma sahne olan programa; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Zümrüt Vakfı Onursal Başkanı Erol Kaya, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ile önceki dönem milletvekili Ahmet Zenbilci katılım sağladı. Ayrıca önceki dönem Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, önceki dönem Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ve Tuzla Müftüsü Mustafa Aydın da davetliler arasında yer aldı.

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve beraberindeki teşkilat mensupları, eski ilçe başkanları, Maltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Salih Çalık, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, kanaat önderleri ve hayırseverler de iftara katılım sağladı.

Programı takip eden ve ilçenin nabzını tutan yerel basın temsilcileri arasında ise Gerçek Bakış Gazetesi’nden Sedat Savaş, Son Dakika Gazetesi’nden Enver Tuksal, Pendikli TV’den Samet Övüç, Duyuru Gazetesi’nden Ümit Kahyaoğlu ve Bölge Gündem Gazetesi’nden İbrahim Şahin yer aldı.

Programın dikkat çeken isimlerinden biri de Mehmet Ali Sarı Hoca oldu; kendisinin katılımı, davetliler nezdinde kıymetle karşılandı ve gecenin manevi atmosferine değer kattı.

“Güçlü Toplum, Sağlam Aile Yapısıyla Mümkündür”

İftar yemeğinin ardından geçilen protokol konuşmalarında sırasıyla; Cihat Aslanoğlu, Musa Bilgiç, Ahmet Zenbilci, Cengiz Yavilioğlu, Salih Kenan Şahin, Erol Kaya, Ahmet Cin ve Mehmet Yıldız kürsüye çıkarak davetlilere hitap etti. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zümrüt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Aslanoğlu, Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunun altını çizen Aslanoğlu, güçlü devletlerin ve toplumların ancak sağlam bir aile yapısıyla inşa edilebileceğini belirterek, vakıf olarak milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek gayesiyle eğitim faaliyetlerine destek verdiklerini ifade etti.

Yeni Eğitim Merkezi Tamamlanmak Üzere

Konuşmasında vakfın güncel projelerine ve eğitim kapasitesine de değinen Aslanoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Pendik Erenköy Hafızlık Eğitim Merkezi’nde 197 öğrencinin, pilot uygulama olan Pendik Kur’an Eğitim Merkezi’nde ise 30 öğrencinin uzman öğreticiler eşliğinde eğitim gördüğünü aktardı. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının hayırseverlerin destekleriyle ücretsiz olarak karşılandığını vurgulayan Aslanoğlu, depreme dayanıklı olarak inşa edilen yeni hafızlık eğitim merkezi binasının tamamlanma aşamasına geldiği müjdesini de paylaştı.

Sosyal yardımlaşma faaliyetleri kapsamında yaklaşık bir yıldır her hafta 500 kişiye çorba ikramında bulunduklarını belirten Aslanoğlu, vakfın 5 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla “vergi muafiyetine haiz vakıflar” statüsüne alındığını hatırlatarak maddi ve manevi destek sağlayan tüm hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

Geniş katılımlı iftar programı, Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ruhunu yansıtan mesajların ardından sona erdi.