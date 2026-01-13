Başkan Eren Ali Bingöl 10 Ocak çalışan gazeteciler günü'nü kutladı: Gazetecilik demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Tuzla’daki basın emekçileriyle bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla program boyunca tek tek sohbet eden Başkan Bingöl, yaptığı konuşmada basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Bingöl, toplumun haber alma hakkını her koşulda savunan gazetecilerin emeğinin çok değerli olduğunu söyleyerek, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

"TUZLA HALKININ TEVECCÜHÜ BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Çok samimi bir ortamda geçen buluşmada Başkan Bingöl gazeteciliğin fedakârlık, sorumluluk ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayarak, basının, yerel yönetimlerle vatandaş arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Eren Ali Bingöl yaklaşık iki yıldır başarılı bir şekilde Tuzla halkına hizmet ettiklerini bu hizmet karşılığında Tuzla halkının memnuniyetini ve bize karşı olan teveccühlerini görüyoruz buda bizi çok memnun ettiğini açıkladı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel