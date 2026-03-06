Pendik Belediyesinden Öğrencilere Sosyal Tesislerde %25 İndirim

Pendik Belediyesi, gençlere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekleyerek belediyeye ait sosyal tesislerde lise ve üzeri eğitim alan öğrenciler için %25 indirim uygulamasını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, öğrencilere verilen desteğin artarak devam edeceğini belirterek: “Öğrencilere bundan sonraki süreçte indirimimiz yüzde 25 olacak. Gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Pendik Belediyesi, gençlerin sosyal tesislerden daha etkin ve uygun fiyatlı yararlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği uygulama ile lise ve üzeri eğitim alan öğrenciler için indirim oranını %25 olarak belirledi.

“Gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlere verdikleri önemi bir kez daha vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Gençlere sosyal tesislerimizde %25 indirim yapacağız. Öğrencilere ve gençlere bundan sonraki süreçte indirimimiz %25 olacak. Gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz.”

Kartlar nasıl temin edilecek?

Öğrencilerin uygulamadan yararlanması için Pendik Belediyesi Mobil Uygulaması veya pendikkart.pendik.bel.tr adresinden başvurularını yaptıktan sonra aşağıdaki tesislerden “Pendik Kart” almaları yeterli olacak.

Pendik Belediyesi Merkez Hizmet Binası

Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi

Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi

Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi

Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi

Ahi Evran Kültür Merkezi

Yeşilbağlar Novipazar Spor Merkezi