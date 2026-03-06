  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Kadriye Olgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tuzlalılarla buluştu

Kadriye Olgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tuzlalılarla buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Toplumda Neden Güçlü Kadın” başlıklı söyleşi programı Tuzla Yaşam Aydınlı Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Kadriye Olgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tuzlalılarla buluştu
Yayınlanma:

Kadriye Olgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tuzlalılarla buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Toplumda Neden Güçlü Kadın” başlıklı söyleşi programı Tuzla Yaşam Aydınlı Konferans Salonu’nda düzenlendi. Kadınların toplumdaki rolü, gücü ve etkisinin ele alındığı programda konuşmacı Kadriye Olgar, katılımcılarla bir araya geldi.

screenshot-3.jpg

Söyleşide kadınların sosyal hayattaki yeri, aile ve iş yaşamındaki sorumlulukları ile güçlü kadın olmanın toplum üzerindeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Olgar, deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

screenshot-2-001.jpg

Yaklaşık 250 kişinin katılım sağladığı programa Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevcan Bilir de katıldı. Program sonunda Başkan Yardımcısı Bilir tarafından Kadriye Olgar adına TEMA Vakfı’na yapılan bağışın sertifikası takdim edildi.

screenshot-4.jpg

Etkinlik kapsamında ayrıca programa katılan kadınlar arasında hediye çekilişi gerçekleştirildi.

screenshot-1-001.jpg

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
PESİAD Geleneksel İftar Sofrasında Birlik Mesajı: "Gücümüzü Dayanışmadan Alıyoruz"
PESİAD Geleneksel İftar Sofrasında Birlik Mesajı: "Gücümüzü Dayanışmadan Alıyoruz"
Pendik Belediyesinden Öğrencilere Sosyal Tesislerde %25 İndirim
Pendik Belediyesinden Öğrencilere Sosyal Tesislerde %25 İndirim
Tuzla'da 8 Mart’a özel dev buluşma
Tuzla'da 8 Mart’a özel dev buluşma
Dünya Ressamlar Günü'nde ‘Pigment 959’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Dünya Ressamlar Günü'nde ‘Pigment 959’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Kaymakam Mehmet Yıldız ve Başkan Ahmet Cin, Şehit yakınları ve Gaziler ile iftar yaptı
Kaymakam Mehmet Yıldız ve Başkan Ahmet Cin, Şehit yakınları ve Gaziler ile iftar yaptı
Mehmet Akif Ersoy vapuru tekrar İstanbul'a hizmet edecek
Mehmet Akif Ersoy vapuru tekrar İstanbul'a hizmet edecek
Zümrüt Vakfı’nın İftar Programına yoğun katılım
Zümrüt Vakfı’nın İftar Programına yoğun katılım