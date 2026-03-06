Kadriye Olgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tuzlalılarla buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Toplumda Neden Güçlü Kadın” başlıklı söyleşi programı Tuzla Yaşam Aydınlı Konferans Salonu’nda düzenlendi. Kadınların toplumdaki rolü, gücü ve etkisinin ele alındığı programda konuşmacı Kadriye Olgar, katılımcılarla bir araya geldi.

Söyleşide kadınların sosyal hayattaki yeri, aile ve iş yaşamındaki sorumlulukları ile güçlü kadın olmanın toplum üzerindeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Olgar, deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Yaklaşık 250 kişinin katılım sağladığı programa Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevcan Bilir de katıldı. Program sonunda Başkan Yardımcısı Bilir tarafından Kadriye Olgar adına TEMA Vakfı’na yapılan bağışın sertifikası takdim edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca programa katılan kadınlar arasında hediye çekilişi gerçekleştirildi.