Son dakika... TFF, Süper Lig 2026-2027 sezon tarihini açıkladı!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarihi açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon planlamasına dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."

Kaynak: Haber7

