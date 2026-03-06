Okul önünde karısını kurşun yağmuruna tuttu: Bakın ifadesinde nasıl kurtulmaya çalıştı?

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i okul önünde öldüren Emrah Deniz'in ifadesi dikkat çekti...

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i okul önünde öldüren Emrah Deniz'in ifadesi ortaya çıktı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan zanlının, duruşmadan çıktıktan sonra babasının evinden aldığı silahla cinayeti işlediği öğrenilirken, ifadesinde "Silahı korkutmak için doğrulttum, kurma kolunun çekili olduğunu unutmuşum; iterken bir anda patladı" dediği belirtildi.

Fatih'te dün öğle saatlerinde meydana gelen kadın cinayeti büyük yankı uyandırdı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Deniz tarafından okul önünde başından vurulan 33 yaşındaki Semiha Deniz hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

ÇOCUĞUNU OKULDAN ALMAYA GELMİŞTİ

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Semiha Deniz'in, 14 yaşındaki kızını okuldan almak için okulun önüne geldiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi. Sokak ortasında silahla başından vurulan kadın ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DURUŞMADAN ÇIKIP SİLAHI ALMIŞ

Şüpheli Emrah Deniz hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre Deniz, olay günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmadan çıktıktan sonra babasının evine giderek ruhsatsız silahı aldı. Daha sonra eşinin kızını almaya geldiği okulun önüne giderek saldırıyı gerçekleştirdi.

"3 EL ATEŞ ETTİ"

Olayın görgü tanıklarından mahallede esnaflık yapan bir kadın, saldırı anını şu sözlerle anlattı:"Motordan bir kişi indi ve 3 el ateş etti. Mermilerden biri doğrudan kadının başına isabet etti. Kadın hemen yere düştü. Sonra saldırgan motosiklete binip kaçtı. Gitmeden önce 'Akıllı olmazsan böyle olur, böyle ölüp gidersin' diye bağırdığını duydum."Tanık, saldırının kadının kızını okuldan alma saatine denk getirilmiş olabileceğini ve olayın planlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

"KORKUTMAK İÇİN DOĞRULTTUM"

Gözaltına alınan Emrah Deniz'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Şüpheli ifadesinde, "Silahı korkutmak için kafasına doğrulttum. Kurma kolunun çekili olduğunu unutmuşum. İterken bir anda patladı." dedi.

