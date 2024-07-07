“Türkiye’ye daha çok saygı duyulacak”, bu sözler Montella’ya ait…

Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na son 8’de veda etti. Ancak turnuvaya büyük bir iz bırakan A Millilerimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Milyonlarca vatandaşımız Türkiye’yi alkışladı. Montella’dan ise önemli açıklamalar geldi.

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“Türkiye’ye daha çok saygı duyulacak”, bu sözler Montella’ya ait…

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından konuştu. Önemli açıklamalar yapan Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Finali'ndeki maçı değerlendirdi.

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Müsabakanın oynandığı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, elenmelerine rağmen oyuncularının turnuvanın başından sonuna kadar müthiş bir ruhla mücadele ettiğini ve tüm takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

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FUTBOLCULAR SEVGİYİ HAK EDİYOR

A Milli Futbol Takımımızın deneyimli teknik direktörü Vincenzo Montella, iyimser konuştu. Yaşanılan başarıları aktardı. Duygularını şu şekilde dile getirdi;

“Neyimiz varsa verdik. Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık. Hollanda ve İspanya'yı da o gruba dahil ettiğimizde bizden 1 maç fazla kazandılar. Biz daha büyük şevkle savunma yapan ve oynayan bir takımız.

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Meslektaşlarım ve diğer futbol profesyonelleri de bu şampiyonadaki performanstan dolayı beni tebrik ettiler. Çok genç oyuncularımız var. 5-6 oyuncumuz burada değildi. Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç takım biziz. Kendi takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum.

Müthiş bir ruhla, Türk ruhuyla çıkıp oynadılar. Yenilmemize rağmen Türk halkı bizi tanıyor. Bu oyuncular gördükleri sevgiyi gerçekten hak ediyorlar. Hepsinin alınlarından öpmek gerekir. Performanslarıyla mutlu ettiler, gurur duyduk. Bu şampiyona sonrasında Türkiye'ye farklı bir gözle bakılacak, büyük ihtimalle daha fazla saygıyla bakılacak.”

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