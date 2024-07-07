Soyunma odasında duygu dolu anlar: Cumhurbaşkanı, millileri tek tek tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını yerinde izlemeye gitmişti. Berlin Olimpiyat Stadı’nda maçı takip eden Erdoğan, sonrasında soyunma odasına indi. İşte o anlar…

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Soyunma odasında duygu dolu anlar: Cumhurbaşkanı, millileri tek tek tebrik etti

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Finali'nde karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, müsabakanın ardından soyunma odasına inerek Ay-Yıldızlılarımızı tebrik etti.

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BİZİM ŞAMPİYONUMUZSUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcularımızı tek tek tebrik etti. Cumhurbaşkanı, teknik heyeti ve Montella’yı da başarılarından dolayı kutladı ve şunları söyledi;

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“Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz, biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de bu işi evelallah yine biz götüreceğiz, ben buna inanıyorum.

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Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerken, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyonluk.”

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