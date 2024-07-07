Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final müsabakasında karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Ay-Yıldızlılarımızın golünü 35. dakikada Samet Akaydin kaydetti. Rakibimiz Hollanda'ya galibiyeti ve yarı final biletini getiren golleri ise 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Cody Gakpo attı. A Millî Takımımızda Bertuğ Yıldırım, 90+6. dakikada kulübeden kırmızı kart gördü.

ERDOĞAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eşi Zehra Büyükekşi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ve eski futbolcu Mesut Özil protokol tribününden takip etti.

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Ay-Yıldızlılarımız, bu maçla beraber tarihimizdeki 631'inci müsabakaya çıkmış oldu. Millîlerimiz, 101 yıllık tarihinde 346'sı resmi, 285'i özel toplam 631 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

A Millî Takımımız, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 860 gol attı, kalesinde 903 gol gördü.

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