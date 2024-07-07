Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti

A Milli Futbol Takımı, son 16’da Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve elendi. Avrupa Şampiyonası’na Türkiye ver etti. Ay-Yıldızlı Takımımızın mücadelesi ise takdir edildi. Teşekkürler Milli Takım…

YAYINLAMA
Google News
Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final müsabakasında karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Türkiye ile uğraştmaktan kendi maçlarına odaklanamadılar: Ev sahibi Almanya elendi…Türkiye ile uğraştmaktan kendi maçlarına odaklanamadılar: Ev sahibi Almanya elendi…

Ay-Yıldızlılarımızın golünü 35. dakikada Samet Akaydin kaydetti. Rakibimiz Hollanda'ya galibiyeti ve yarı final biletini getiren golleri ise 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Cody Gakpo attı. A Millî Takımımızda Bertuğ Yıldırım, 90+6. dakikada kulübeden kırmızı kart gördü.

ekran-resmi-2024-07-07-00-15-26.png

ERDOĞAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eşi Zehra Büyükekşi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ve eski futbolcu Mesut Özil protokol tribününden takip etti.

ekran-resmi-2024-07-07-00-16-45.png

TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR

Ay-Yıldızlılarımız, bu maçla beraber tarihimizdeki 631'inci müsabakaya çıkmış oldu. Millîlerimiz, 101 yıllık tarihinde 346'sı resmi, 285'i özel toplam 631 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

A Millî Takımımız, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 860 gol attı, kalesinde 903 gol gördü.

Sabırsızlıkla beklenen, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçının hakemi belli oldu!Sabırsızlıkla beklenen, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçının hakemi belli oldu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kritik maçın ilk 11’i belli oldu: İşte A Milli Futbol Takımımızın kadrosu…
Kritik maçın ilk 11’i belli oldu: İşte A Milli Futbol Takımımızın kadrosu…
Hollanda-Türkiye maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler
Hollanda-Türkiye maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler
Türkiye ile uğraştmaktan kendi maçlarına odaklanamadılar: Ev sahibi Almanya elendi…
Türkiye ile uğraştmaktan kendi maçlarına odaklanamadılar: Ev sahibi Almanya elendi…
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermişti! Merih Demiral'a ceza veren kurulun başkanı bakın kim çıktı?
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermişti! Merih Demiral'a ceza veren kurulun başkanı bakın kim çıktı?
Son Haberler
Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti
Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti
Uzman ekonomist açıkladı: Rakam vererek dikkat edilmesi gerekeni söyledi…
Uzman ekonomist açıkladı: Rakam vererek dikkat edilmesi gerekeni söyledi…
Latin Amerika ülkelerinde ekonomik kriz: İnsanlar, kripto varlıklara güveniyor
Latin Amerika ülkelerinde ekonomik kriz: İnsanlar, kripto varlıklara güveniyor
O ödemeyi bekleyene müjde! Bakanlık duyurdu, destek ödemesi bekleyenler hesabınızı kontrol edin
O ödemeyi bekleyene müjde! Bakanlık duyurdu, destek ödemesi bekleyenler hesabınızı kontrol edin
Merih Demiral, iki maç cezası mı aldı? İşte iddiaların perde arkası
Merih Demiral, iki maç cezası mı aldı? İşte iddiaların perde arkası
Sabırsızlıkla beklenen, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçının hakemi belli oldu!
Sabırsızlıkla beklenen, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçının hakemi belli oldu!
Çok Okunanlar
Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti
Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti
'UEFA'nın çetesi durduramaz bizleri': 6 Temmuz 2024 Cumartesi gazete manşetleri
'UEFA'nın çetesi durduramaz bizleri': 6 Temmuz 2024 Cumartesi gazete manşetleri
İran'da yeni dönem: Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi
İran'da yeni dönem: Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi
Memurların 2024 temmuz ayı zamları belli oldu! En düşük memur maşı ne kadar oldu? İşte Kalem kelem maaş tablosu
Memurların 2024 temmuz ayı zamları belli oldu! En düşük memur maşı ne kadar oldu? İşte Kalem kelem maaş tablosu
Avusturyalı gazetecilerden çok konuşulacak Türkiye maçı yorumları: Çok acı oldu, bu maç tarih kitaplarında yerini alır
Avusturyalı gazetecilerden çok konuşulacak Türkiye maçı yorumları: Çok acı oldu, bu maç tarih kitaplarında yerini alır
UEFA şikayet üzerine soruşturma açmıştı! Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden kişi belli oldu
UEFA şikayet üzerine soruşturma açmıştı! Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden kişi belli oldu
Yorumlananlar
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!