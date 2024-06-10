Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde yoğun mesai başlıyor: Yeni yargı paketinde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftayı yoğun bir mesai ile karşılayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, eğitimde şiddetin önlenmesi, yeni yargı paketi... Meclis bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek.

TSK PERSONEL KANUNUNDA İLK 30 MADDE ONAYLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin birinci bölümünde yer alan ilk 30 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre askeri personelin ilişik kesmeyle sonuçlanan disiplin cezalarına denetim yolu açılacak.

TSK personelinin kimlik ve görevlerinin sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarında izinsiz yayınlanması yasaklanacak. Operasyonlar nedeniyle astsubaylık geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilecek.

Düzenlemenin yeni haftada tamamlanması bekleniyor.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE CEZA YAĞACAK

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

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Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak, öğretmen adayları atamalarından önce burada eğitim alacak.

9. YARGI PAKETİ TBMM'YE GELİYOR

9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Casusluk faaliyetleri ile etkin mücadele içinTürk Ceza Kanunu'na yeni madde eklenecek.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN DÜZENLEME

Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için de AK Parti grubunda çalışmalar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi siyasi parti genel başkanları da mesajlarını grup toplantılarından verecek.

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