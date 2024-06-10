Sıcak havalarda buna dikkat edin! Sağlığınız tehlikede olabilir

Vücut ısısının aşırı yükselmesi sonucunda meydana gelen güneş çarpması, hayati tehlikelere neden olabilir. Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, güneş çarpmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. Yaşlılar, çocuklar ve uzun süreli hastalar risk altındadır.

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Güneş çarpması belirtileri arasında terlemede değişiklikler, ciltte kuruma, pullanma ve kızarıklık, artan solunum hızı, bulantı ve kusma, kaslarda ağrı ve kramp, sersemlik, halsizlik, çarpıntı, baş ağrısı ve baş dönmesi, kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu ve ishal bulunur.

Güneş çarpması durumunda ne yapılması gerektiği konusunda uzmanlar şunları söylüyor:

Şuursuz bir hastaya bir şeyler yedirip içirmeyin.

Katı yiyecekler ve alkol içmeyin.

Hastanın hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir.

Şuuru açık olan hastalara sıvı desteği verilmelidir.

Güneş çarpması durumunda hasta gölgede serin bir yerde tutulmalı ve giysileri gevşetilmelidir.

Uzmanlar, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayı ve koruyucu önlemleri almayı öneriyor. Sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçının, sıvı tüketimine dikkat edin ve uygun giysiler giyin.