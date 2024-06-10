Evde bakım maaşlarına dev zam! Devlet yardımlarına zam geliyor

Enflasyon verileri Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında güncellendi ve sadece Haziran ayı kaldı. Temmuz ayında uygulanacak zam oranlarını belirlemek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, altı aylık enflasyon verilerini dikkate alacak. Memur maaşlarına TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 17.38 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı alan kişiler için zamlar nasıl etkilenecek?

65 Yaş Aylığında Önemli Bir Artış

Ocak ayında 65 yaş aylığı 3.504 TL oldu. Temmuz ayında %20 oranında bir zam yapılacak ve bu rakam 4.206 TL'ye yükselecek. 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, bu zamanın önemli bir gelir artışı sağlayacağını düşünüyor.

Evde Bakım Maaşlarının Büyük Zam

Yılın ilk altı ayında 7.608 TL evde bakım maaşı ödeniyordu. Temmuz ayında %20 artışla bu maaş 9.131 TL olacak. Bu artış, evde bakım hizmeti veren ailelere önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Engelli maaşları da önemli ölçüde artacak. Temmuz ayında memur maaş katlarında %20'lik bir artış olduğuna göre:

Yüzde 40 ila 69 arasında yaşayan engellilere 3.357 TL, yüzde 70 ve üstü yaşayan engellilere 5.036 TL maaş ödenecek.

Kronik Hastalara Verilen Yardımlar: Devlet, çalışamayacak durumda olan ve uzun süreli hastalığı olan kişilere de yardım ediyor. Mevcut durumda, tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen yardımlar için 7.608 TL ödeniyor. Bu yardım, temmuz ayında %20 artışla 9.131 TL olacak.

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Çocukları okula giden ailelere Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Memur maaş kat sayısına Temmuz ayında %20 artış yapılırsa, SED yardımları şu şekilde olacak:

Okul öncesi öğrenciler için 4.337 TL, ilköğretim öğrencileri için 6.506 TL, ortaöğretim öğrencileri için 6.940 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 7.807 TL Sosyal Destek Yardımlarına Başvuru Şartları:

Tüm aile üyelerinin kimlik fotokopisi, ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh belgesi, engelli bireyler için engelli raporu, sağlık sorunlarına ilişkin bir rapor veya belge, işsiz bireyler için İş-Kur iş arayan kayıt belgesi, çalışan kişinin iş yeri telefon numarası ve adresi, gelir beyan formu, çocukların güncel öğrenci belgeleri, kira sözleşmesi fotokopisi, iş göremezlik raporu, ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bu zamlar, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek ve daha ekonomik bir hayat sürmelerine yardımcı olacak.