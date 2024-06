Türk Telekom'dan internete zam! İnternet bağlatacaklar elini çabuk tutsun Türk Telekom, internet tarifelerine yüzde on dört ila on dokuz arasında yüzde on dört zam yaptı. Yeni tarifeler 1 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Zamlar, taahhüdü devam eden kullanıcılar için geçerli olmayacak.