Türk Telekom'dan internete zam! İnternet bağlatacaklar elini çabuk tutsun

Türk Telekom, internet tarifelerine yüzde on dört ila on dokuz arasında yüzde on dört zam yaptı. Yeni tarifeler 1 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Zamlar, taahhüdü devam eden kullanıcılar için geçerli olmayacak.

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Türk Telekom'dan internete zam! İnternet bağlatacaklar elini çabuk tutsun

Türk Telekom, internet tarifelerindeki zammın resmi web sitesinden duyuruldu. Tarifeler yüzde on dört, yüzde on beş ve yüzde on altıncı olarak zamlandı. Yeni tarifeler 1 Temmuz 2024'te geçerli olacak.

12 Mbps bağlantı hızına sahip en düşük taahhütsüz ve sınırsız internet paketinin fiyatı 650 TL'den 755 TL'ye yükseldi. En yüksek taahhütsüz ve sınırsız internet paketi olan bağlantı hızı 1000 Mbps olan paketin fiyatı 1500 TL'den 1720 TL'ye yükseldi.

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Türk Telekom tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

1 Temmuz 2024'ten itibaren, Evde/İşte İnternet tarifelerinin, MEB tarifelerinin, Yalın/Alo erişim ve Alo dakika paketlerinin, Statik IP'nin ve Tek Seferlik İşlem (nakil, devir, hat dondurma ve hat kapama) ücretlerinin liste fiyatları güncellenecektir.

Sadece taahhütsüz müşterilerimiz liste fiyatı güncellemelerinden etkilenecektir. Taahhütlü müşterilerimiz, taahhüt süresi boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz, avantajlı kampanyalarımıza katılarak kullanımlarını hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden sürdürebilirler."

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