İslam Memiş bayram öncesi uyardı! Dolar ve altın alacaklar buna dikkat etsin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların durumunu inceledi. Altın ve dolar kuru hakkında yorum yapan İslam Memiş, yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.

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İslam Memiş bayram öncesi uyardı! Dolar ve altın alacaklar buna dikkat etsin

Bugün, dolar kurunun uzun süredir devam eden yatay hareketinin tam tersine dönmesi bekleniyor. Dolar, dün 32,20 TL seviyesinde kalırken bugün hızlı bir yükselişle 32,62 TL seviyesine yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu yükselişin arkasındaki nedenleri araştırırken önemli bir bulgu yaptı.

İslam Memiş, dolar kurunun neden yükseldiğini açıkladı ve "Dolar kurunda 32,62 TL seviyesi görüldü." Dolar bir anda neden yükseldi? Bu yükselişin nedeni açıkça budur. Bu işi kimse başaramaz, ancak bazı sonuçlara varabiliriz.

Bugün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Brics üyesi olacağı konusunda bir açıklama yaptı. Rusya da bunu olumlu bir şekilde karşıladı. Bu bölgede Hindistan, Çin ve Rusya yer alıyor.

Bu ülkeler birlikte 250 milyar dolarlık bir sermaye oluşturdular. Aynen Dünya Bankasını kurdular. Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin de dahil olmak istediğini belirtti. Kişisel görüşüme göre, bu da dolar kurunun yükselmesine neden oldu.

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Cuma gününün altın için önemli olduğunu belirten İslam Memiş, "Ons altın şu anda 2.328 dolar seviyesinde bulunuyor. Son iki haftada 2.280 dolar seviyesine kadar düşeceklerini tahmin ettik.

Buna uygun fiyatlamalar gözlemlenmektedir. "Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları 2.280 dolar ile 2.340 dolar arasında olacak" dedi.

Gram altını da inceleyen İslam Memiş, "Dolar kurundaki yükselişlerle beraber gram altında da yükselişler takip etmeye başladık" dedi.

Altın değeri düşerken dolar güçlü olduğu için yükseldi. Gram altın 2.440 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu hafta için bu seviyelerin gerçekleşeceğini zaten belirtmiştik. Altın, 2.740 TL'den bu noktaya kadar yükseldi. Yüzde kırk alım yapılması gerektiğini belirtmiştim. Bayrama kadar gram altın satın alan herkes bunu almalıdır." dedi.

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