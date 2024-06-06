Kurban bayramı tatili kaç gün? Özel sektör kaç gün tatil yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son uzun tatili için geri sayım başlarken dün toplanan kabine toplantısı sonrası Bayram Tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, bayram tatili ile ilgili olarak, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık" dedi. Perşembe ve cuma günleri de bayram tatiline dahil edildiğinden, toplam dokuz günlük bir tatil elde etmiş oluyoruz.dedi. Açıklamanın ardından özel sektör ilgi odağı oldu. Yıllık izini kimler kullanacak? Bayram tatili kaç gün boyunca devam etti? Özel Sektör ve Kamu Çalışanları İçin İdari İzin Kimleri Kapsıyor?

Kurban Bayramı tatilinin süresi hakkında bir karar verildi. Çalışanlar, aileleri ve öğrenciler, Haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinin nasıl geçirileceğine odaklandılar. Eleman.net tarafından yapılan bir ankete göre, çalışanların çoğu bayramı evde veya doğdukları yerde geçirecek. Pazar günü Kurban Bayramı tatili başlayacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek. Son yapılan açıklamaya göre kamu çalışanları için bayram tatili 9 gün olacak. Bayram boyunca belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, noterler, sağlık kuruluşları, bankalar ve borsalar kapalı olacak.

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Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün

15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari personelin bulundurulması koşuluyla, 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde tüm çalışanlar idari izinli sayılacak.

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Erdoğan, bayram tatili ile ilgili olarak, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki iki günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık" dedi. Bu nedenle perşembe ve cuma günleri bayram tatili olarak eklenerek toplam 9 günlük bir tatil sağlamış oluyoruz."dedi. Böylece 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında kamu çalışanları izinli olacak.

İdari izin, 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsar ve özel sektörü kapsamaz. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Arife günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geldiği için bayram tatili 15 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Özel sektör çalışanları dört günlük bir bayram tatili alacak. 15 Haziran Cumartesi tatil başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Çalışanlar 20 Haziran Perşembe günü işe başlamak üzere hazırlanıyor. Bununla birlikte, yıllık izin kullanarak tatili uzatmak isteyenler, Perşembe ve Cuma günlerini de tatillerinden 9 güne çıkarmak için izin alabilirler.