Son dakika... Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ozan Ergün'ün yöneteceği açıklandı.

Beşiktaş ile Galatasaray cumartesi günü Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek ve maçı Ozan Ergün yönetecek.

Ozan Ergün, 2026 yılında FIFA kokartı aldı. 34 yaşındaki hakem kariyerinde ilk derbi mücadelesini yönetecek.

Bu sezon Ozan Ergün, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3'er maçını yönetmiş olup, her iki takım da onun yönettiği maçları kazanmıştır.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Ozan Ergün'ün düdük çalacağı açıklandı.

OZAN ERGÜN'ÜN İLK DERBİSİ

2026 yılında FIFA kokartını takan 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde görev alacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN 3'ER MAÇINI YÖNETTİ

Ozan Ergün, bu sezon şu ana kadar 11 Süper Lig karşılaşmasına atandı. Ergün’ün yönettiği bu 11 maçın 3’ü Beşiktaş, 3’ü de Galatasaray’ın mücadeleleriydi.

FIFA kokartlı hakemin yönetiminde siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılılar tüm maçlarını kazandı.

Ozan Ergün’ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları şöyle:

Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2

Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3

Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3

Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0

Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0

