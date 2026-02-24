F.Bahçe'den peş peşe sakatlık haberi: 4 isim için kritik açıklama!

F.Bahçe'den peş peşe sakatlık haberi! Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Talisca, Ederson, Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü açıklama yaptı. İşte çok önemli detaylar...

Fenerbahçe'de Ederson, Çağlar, Oosterwolde ve Talisca'nın sakatlık durumu açıklandı.

Kaleci Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin yaklaşık 2 hafta, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Futbolcuların sakatlıkları sonrası yapılan MR görüntülemelerinde Çağlar'ın sağ arka adalesinde, Talisca'nın sol arka adalesinde, Ederson'un sol arka adalesinde ve Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ederson, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Anderson Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."

TALISCA VE ÇAĞLAR 3-4 HAFTA YOK!

A Spor'da yer alan haberde sakatlıklar göz önüne alındığında kaleci Ederson ve Oosterwolde'nin yaklaşık 2 hafta, Çağlar ile Talisca'nın ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



