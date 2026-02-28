  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takımdan bir kötü haber daha!

Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takımdan bir kötü haber daha!

Fenerbahçe'de sakatlık haberleri devam ediyor... Antalyaspor ile oynanacak maçta Nene'nin kadroda yer alması beklenmiyor. İşte önemli detaylar...

Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takımdan bir kötü haber daha!
Yayınlanma:

Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takımdan bir kötü haber daha!

Fenerbahçe'de sakatlık haberleri devam ediyor... Antalyaspor ile oynanacak maçta Nene'nin kadroda yer alması beklenmiyor. İşte önemli detaylar...

Fenerbahçe'de sakatlık haberleri bitmiyor. Nottingham Forest maçında sakatlanan Dorgeles Nene'nin ağrıları devam ediyor. Antalyaspor ile oynanacak maçta Nene'nin kadroda yer alması beklenmiyor. Sarı-lacivertli takımda Ederson, Anderson Talisca, Edson, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürerken, sağlık ekibinin oyuncuları en kısa sürede sahalara döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takıma bir kötü haber daha!

Yoğun fikstür ve art arda gelen sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe'de bir kötü haber daha geldi.

NENE ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Nottingham Forest karşılaşmasında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Dorgeles Nene'nin ağrılarının geçmediği belirtildi. Malili futbolcunun Antalyaspor ile oynanacak mücadelede kadroda yer almasının beklenmediği ifade edildi.

Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takıma bir kötü haber daha!

Teknik direktör Domenico Tedesco, Nottingham maçının ardından yaptığı açıklamada Nene'nin daha önce kasık bölgesinde sorun yaşadığını hatırlatarak, son karşılaşmada hissettiği ağrının darbe kaynaklı olduğunu söylemişti.

SAKAT LİSTESİ KABARIK

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Anderson Talisca, Edson, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. Kulübün sağlık ekibinin oyuncuları en kısa sürede sahalara döndürmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

İsrail'in İran saldırısına ABD'de katıldı: Hamaney ele mi geçirildi, akıbeti ne oldu?İsrail'in İran saldırısına ABD'de katıldı: Hamaney ele mi geçirildi, akıbeti ne oldu?

CHP'li başkandan centilmen çıkış: Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür ettiCHP'li başkandan centilmen çıkış: Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?
Galatasaray'da kritik karar: 'Victor Osimhen' bu akşam maçta oynayacak mı?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti! Barış Alper'e önemli mesaj: gereğini yapın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti! Barış Alper'e önemli mesaj: gereğini yapın!
Juventus-Galatasaray maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler
Juventus-Galatasaray maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler
F.Bahçe'den peş peşe sakatlık haberi: 4 isim için kritik açıklama!
F.Bahçe'den peş peşe sakatlık haberi: 4 isim için kritik açıklama!
Arda Kardeşler hakemlikten istifa etti: Yeni işi belli oldu! Arda Kardeşler neden hakemliği bıraktı?
Arda Kardeşler hakemlikten istifa etti: Yeni işi belli oldu! Arda Kardeşler neden hakemliği bıraktı?
Spor severler ekran başına: İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa, Muhtemel 11'ler
Spor severler ekran başına: İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa, Muhtemel 11'ler