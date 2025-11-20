MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis ve şike soruşturmasında, önemli gelişmeler yaşandı...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun '371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif bahis oynuyor' açıklamasının ardından başlatılan soruşturmanın MASAK raporu ortaya çıktı. Bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemden 147'sinin 2021-2025 yılları arasında legal yerli sitelerde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. En çok işlem hacmine ulaşan isim 10.5 milyon TL ile Erkan Arslan oldu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif bahis oynuyor" açıklamasının ardından başlatılan soruşturmanın MASAK raporu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis ve şike soruşturmasında, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

MASAK 152 HAKEMİN HESAPLARINI İNCELEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre MASAK, bahis sitelerine üyeliği bulunan 152 hakemin para hareketlerini mercek altına aldı. İncelemelerde 147 hakemin 2021–2025 arasında yaklaşık 18 bin 278 işlem yaptığı ve bu işlemlerin toplamda 21 milyon 778 bin 837 TL tutarında para giriş-çıkışı içerdiği tespit edildi.

EN YOĞUN YIL: 2024

Hakemlerin bahis siteleriyle en yoğun işlem yaptığı yıl 2024 oldu. Bu yılda 5 milyon 869 bin TL'lik işlem hacmine ulaşıldı. 2025 yılında ise şimdiye kadar 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin TL'lik hareket kaydedildi.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN HAKEM: ERKAN ARSLAN

Raporun en dikkat çekici kısmı 147 hakem arasından en yüksek işlem hacmine sahip isim Erkan Arslan oldu. Arslan 6.380 işlem 10 milyon 548 bin 837 TL işlem hacmi ile listenin zirvesine yerleşti.Onu şu isimler takip etti:

Yasin Şen: 284 işlem – 1 milyon 738 bin 572 TL

Yakup Yapıcı: 1.112 işlem – 1 milyon 688 bin 222 TL

ZORBAY KÜÇÜK ADINA DA İŞLEM VAR

Kimlik bilgilerinin çalındığını söyleyerek suç duyurusunda bulunan hakem Zorbay Küçük adına ise 2 işlemde toplam 5 bin TL hacmin bulunduğu tespit edildi.

3 HAKEM YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE

Soruşturmada üç hakemin yasa dışı sitelerde de faal olduğu belirlendi. Yakup Yapıcı, bir yıldır "Grand…" adlı yasa dışı sitede bahis oynamış. Nevzat Okat, telefonunda "betp…" ve "1xb…" sitelerine ait kullanıcı notlarıyla yakalandı. Ahmet Kıvanç Kader'in telefonunda dört farklı yasa dışı bahis sitesine üyelik tespit edildi.

4 HAKEM TUTUKLU, 1 HAKEM ADLİ KONTROLDE

Devam eden soruşturma kapsamında, Nevzat Okat, Erkan Arslan, Yakup Yazıcı, Ahmet Kıvanç Kader tutuklu yargılanıyor. Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bahis skandalı Türk futbol kamuoyunda büyük sarsıntı yaratmayı sürdürürken, soruşturmanın önümüzdeki günlerde genişlemesi bekleniyor.

