Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşısına çıkacak rakip belli oldu. İşte o eşleşmelerin listesi...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak. Galatasaray, Liverpool'u elerse çeyrek finalde Chelsea-PSG eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u elerse çeyrek finalde Chelsea - PSG eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

EŞLEŞMELER

*Real Madrid - Manchester City

*Bodo/Glimt - Sporting

*Paris Saint-Germain - Chelsea

*Newcastle United - Barcelona

*Liverpool - Galatasaray

*Atletico Madrid - Tottenham

*Atalanta - Bayern Münih

*Arsenal - Bayer Leverkusen

